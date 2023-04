Risto Mejide carga duramente contra Ana Obregón por su exclusiva: "Efectivamente, no todo vale"

Risto Mejide en 'Got Talent All-Stars' y Ana Obregón en la presentación de las Campanadas de Fin de Año.

La portada y la entrevista en exclusiva de Ana Obregón a la revista ¡Hola! sigue trayendo cola. Tras la revelación de que la niña que ha tenido mediante gestación subrogada no es su hija, sino su nieta, han sido varias figuras mediáticas las que se han pronunciado tanto sobre la decisión de la bióloga. Entre ellos, Risto Mejide. El publicista ha cargado duramente contra la actriz y ha aprovechado para recordarle las palabras que ella mismo le dedicó tras las Campanadas de Año Nuevo: "No todo vale".

El presentador de Viajando con Chester compartió en su cuenta de Instagram la portada de Ana Obregón en ¡Hola!, en la que posa con su nieta Ana Sandra. Lejos de sumarse a las felicitaciones de otros famosos como Tamara Gorro o Raúl Castillo, Mejide lanzó un comentario muy crítico con la actitud de la creadora de Ana y los 7 y Ellas y el sexo débil. "Hay ocasiones en las que odio profundamente que el tiempo me acabe dando la razón", comenzó a comentar en su cuenta de Instagram.

"Efectivamente, Ana Obregón. No todo vale", agregó. "Que nadie se engañe. Si el mercado del morbo sigue rentabilizando la desgracia ajena, si paga estas ingentes cantidades de dinero es porque puede, porque le sale a cuenta, y por eso ahí sigue, cebándose siempre con los más débiles -anímica y psicológicamente- a golpe de exclusiva.", siguió escribiendo.

[Risto Mejide pide perdón a Esther Aranda por su actitud como jurado en 'OT': "Eráis un daño colateral"]

Mejide utilizó la frase "no todo vale" con doble intención. El publicista le devolvía así el golpe que la bióloga le lanzó con motivo de sus declaraciones en las Campanadas de Fin de Año. "¿Hay algo que anunciar? ¿Un embarazo? ¿La muerte de un ser querido? Eso siempre da audiencia", dijo Mejide cuando presentó las Campanadas de Telecinco junto con Mariló Montero en el Parque Mágicas Navidades de Torrejón de Ardoz.

Sus palabras causaron una gran indignación en la opinión pública, al verse como un ataque tanto a Cristina Pedroche, presentadora de las Campanadas en Antena 3, y a Ana Obregón, quien las presentaba por segundo año consecutivo en La 1. "No todo vale", le dijo la bióloga en sus redes sociales. "Tus comentarios machistas y repulsivos hacia Cristina Pedroche por estar embarazada y hacia mí por haber perdido a mi único hijo, diciendo que lo utilizamos para tener audiencia duelen", añadió rotundamente.

Mejide recogió el cable y le pidió perdón a ambas públicamente. "Como tú has hecho público este mensaje yo te voy a dar una respuesta pública. Te pido perdón, no me cuesta nada, perdón sin matices", escribió. Ahora bien, pese a criticar duramente a la bióloga, en el mismo post de Instagram defiende que Obregón actúe como considere.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Risto Mejide (@ristomejide)

"Dicho esto, para los que os interese mi opinión, sigo defendiendo incluso en este caso que cada uno haga con su vida lo que quiera o lo que pueda dentro de la legalidad, y le deseo de corazón lo mejor a esa niña, ojalá estos cheques no le pasen factura", concluyó.

Sigue los temas que te interesan