Pillan a Belén Esteban dormida en ‘Sálvame’ en pleno directo: “Llegué reventada de los carnavales”

Mediaset España ha impuesto recientemente un nuevo código, que prohíbe, entre otras cosas, que los presentadores o colaboradores puedan abandonar y sin causa justificada un programa en directo, ya que “se tendrá por definitiva a efectos contractuales”. Una práctica que ha sido muy común en Sálvame desde el inicio de sus tiempos. Sin embargo, hecha la ley, echa la trampa, pues no se dice nada de que no se pueda dormir mientras el programa está en el aire.

Y es que Sálvame ha vuelto a mostrar cómo una de sus colaboradoras echa una cabezada mientras el programa seguía su curso. “Ni Pilar Vidal ni Kiko Matamoros ha sido quien se ha dormido en plató durante la emisión de Sálvame en directo”, explicaba Terelu Campos. Fue entonces cuando Belén Esteban dio un paso adelante, y afirmó: “Yo también me he dormido”.

Entonces Sálvame ofreció un vídeo en el que se veía a la ganadora de Gran Hermano VIP dormida en pleno directo en la entrega perteneciente hasta este martes. Belén no se sorprendía, y hasta sabía quién había hecho el vídeo. “Me grabó Miguel Frigenti porque le pillé”, reconocía. “Yo lo reconozco. Es verdad que ayer me eché una cabezada, porque llegué tan reventada de los carnavales que me quedé dormida”, se justificó.

Hay que destacar que, como decía Terelu Campos, Belén no ha sido la primera colaboradora de Sálvame que se duerme en el plató. En enero de este mismo año el programa mostró cómo Pilar Vidal descansó la vista durante el reportaje de la primera sesión de terapia con caballos de Carmen Borrego. Jorge Javier Vázquez, que era el presentador del día, le preguntó que había sucedido y ella se justificó explicando que no le gustan los animales. “No es por sueño retrasado, es que los animales no me gustan. Tengo alergia a los caballos”, afirmó.

Del mismo modo, Kiko Matamoros también ha sido pillado durmiendo en varias ocasiones. En septiembre de 2022 el programa rescató una colección de imágenes en las que aparecía traspuesto, y eso le obligó a justificarse: “Trabajo muchas noches y el entrenamiento, que es un vicio, debería dormir más y no lo hago, duermo poco”. Además, aprovechaba para lanzar una pullita a sus compañeros de programa, dando como argumento que “es tan soporífero lo que dicen algunos que no tengo más remedido que dejarme llevar”.

Miguel Frigenti y la propia Terelu son otros colaboradores que, en el pasado, han sido pillado durmiendo en pleno directo. Incluso hay personas del público que se han echado la siesta mientras el programa seguía su curso, como sucedió, por ejemplo, en diciembre de 2017.

