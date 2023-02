Frenan a Belén Esteban al querer salir del plató de ‘Sálvame’: “No te puedes ir ni un segundo”

Esta semana conocíamos que Mediaset tiene una nueva normativa, que “afectará a todos los empleados, colaboradores, clientes, proveedores y resto de terceros que mantengan relaciones profesionales con Mediaset España”, tal como publicó El Mundo. Un renovado código ético en el que se impide a los profesionales de la cadena hablar de política en espacios que no giren alrededor de la misma, y que también prohíbe abandonar y sin causa justificada un programa en directo, ya que “se tendrá por definitiva a efectos contractuales”. Una práctica que ha sido muy común en Sálvame desde el inicio de sus tiempos, y que ahora va a costar llevar a cabo.

Una prueba la tuvimos este martes, cuando a Sálvame Naranja le quedaba una media hora para acabar. Mayte Ametlla estaba cebando una información sobre un antiguo y desconocido romance de Diego Armando Maradona con una famosa española, cuando María Patiño y Adela González, presentadoras del formato, retomaron los mandos del programa.

Entonces se captó cómo Belén Esteban estaba regresando a su silla, proveniente de fuera del plató. “Me voy, me vengo y por el camino me entretengo”, decía la antaño conocida como princesa del pueblo. “No te puedes ir ni un segundo”, dijo de forma rauda Adela González. “Que no se pu...”, expresaba por su parte María Patiño, sin terminar la frase.



Para disimular que Belén Esteban estaba abandonando su asiento, se hizo un poco de broma por la razón de su momentánea ausencia: “Aquí te despistas y te lían con Maradona en dos minutos”. “O con Torrebruno o Espinete, no te jode”, respondía ella.

María Patiño entonces intentaba echar un cable a su compañera, y lanzaba una pregunta al equipo de producción: “¿Tenéis algún orinal?”. Pero Belén no entendía lo que estaba pasando, y decía que ella no quería un orinal. “Por si quieres hacer pis...”, insistía Patiño, para que pareciese que Belén había salido para ir al baño. “Es que yo no quiero hacer pis”, insistía Belén. De forma un poco caótica, el programa daba paso entonces a publicidad, y un micrófono abierto recogió cómo María Patiño exclamaba: “¡Qué bien estamos, eh...!”.

Finalmente, los nombres que estuvo cebando Mayte Ametlla sobre su relación con Maradona eran lo de María José Cantudo y Marta Sánchez. Sin embargo, en esta ocasión no se confirmó que hubiesen sido pareja, e incluso rescataron unas viejas declaraciones de Cantudo explicando cómo rechazó al futbolista.

