La mujer de Ginés Corregüela llama a ‘Supervivientes’ para desmentir que estén divorciados

La vida sentimental de los concursantes de Supervivientes suele despertar el interés del público, sobre todo, cuando se trata de personajes que habitualmente vemos en Telecinco: concursantes de La isla de las tentaciones, invitados de Sálvame. Este año, sin embargo, hay un robinsón que está robándose el foco con las historias amorosas y familiares que ha dejado en España. Estamos hablando de Ginés Corregüela, la estrella de TikTok conocida por sus bocadillos XXL.

El pasado domingo se celebraba el Día del Padre, y recibió un mensaje de su hija Laura, que le conmovió. “Me acuerdo mucho de vosotras. Mucha emoción porque todos los días me acuerdo de ellas las 24 horas”, dijo entonces Ginés, y le explicó a Ion Aramendi que tiene que hablar con sus hijas porque había cosas que no había hecho de la forma adecuada. “No he hecho bien que he roto un matrimonio después de 32 años por culpa mía y son cosas que pasan y no eres consciente y, al final, ahora te arrepientes”, lamentaba. Unos días antes, en el Deluxe, se habló de cómo el concursante habría “caído seducido por un bar de lucecitas” como causa de su separación.

Este martes, durante la emisión de Supervivientes: Tierra de nadie, la vida íntima de Ginés siguió candente. Y es que como defensora fue Yaiza, quien fue presentada por Carlos Sobera como su amiga. Sin embargo, ella corregía al maestro de ceremonias, pues no sería su amiga. “Soy la pareja de Ginés”, decía ella, y Sobera respondía: “Esto es lo que se llama darle un zasca a un presentador”. Hasta entonces había sido Laura, la hija de Ginés, su defensora.

[‘Supervivientes: Tierra de nadie’ gana a ‘Hermanos’ pero marca su mínimo histórico en espectadores]

Carlos Sobera quiso entonces saber su opinión sobre algunas de las últimas declaraciones de Ginés, quien le había dicho a la madre de sus hijas “que la quiero, la he cagado, pero ya está, ella sabe que la quiero con locura. Sé que está muy dolida y la respeto, quiero llevarme bien con ella porque tenemos la boda de mi hija en septiembre y quiero que nos hablemos. Si esto ya se ha roto por mi culpa lo asumo, pero que me perdone que yo la quiero”. Unas declaraciones que muchos interpretaron como un puente para retomar la relación.

“Es su exmujer. Hay sentencia de separación, están divorciados. Yo no hubiese comenzado una relación ni con él ni con nadie en el banquillo”, se justificaba entonces Yaiza, que entendía que algunos pensasen en una reconciliación. “Creo que todo el mundo está pensando lo mismo que tú. Él se fue con esas espinitas, estoy superorgullosa de él. Sabe pedir perdón, él pide perdón a su expareja por diez años de matrimonio que es lo que se ha hablado de infidelidad. Si él ha hecho cosas mal ha sido en ese matrimonio, no en mi relación. Pide disculpas por lo que hizo y por no haber sabido pedir perdón en su momento”.

[Laura Madrueño mete la pata en ‘Supervivientes’ y desvela la existencia de la “playa de los olvidados”]

Sin embargo, no quedó ahí la cosa, y es que más adelante Carlos Sobera quiso aclarar una información dada por Yaiza. “La expareja nos ha llamado y nos ha dicho que lo siente mucho pero que ella no recuerda haber firmado absolutamente nada”, dejando así claro que no se habrían divorciado. La novia de Ginés, por su parte, se ofrecía a ir a por una carpeta para demostrar su relato. “Todo se demuestra con papeles y no es mi palabra contra la del mundo”, remató.

Hay que destacar que Ginés era uno de los nominados de la noche, y se jugaba la permanencia en el concurso junto a Gema Aldón, Sergio Garrido y Katerina Safarova. Él fue el elegido por el público para ser salvado, por lo que continuará al menos una semana más en la competición.

Sigue los temas que te interesan