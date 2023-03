Risto pone en aprietos a Jordi Alba al preguntarle por el 'caso Negreira' y Dani Alves en el 'Chester'

Jordi Alba fue el invitado de Risto Mejide en la entrega de Viajando con Chester que Cuatro emitió este martes, 21 de marzo. El futbolista del FC Barcelona se enfrentó a las cuestiones más comprometidas que salpican a su club en la actualidad. El tema que le afecta directamente es el polémico 'caso Negreira', que ha sacudido al fútbol español.

El publicista fue directo al preguntar al defensa culé si "¿ha tenido constancia de que en el Barcelona se estuviesen comprando árbitros?". Jordi Alba lo negó de forma contundente. "Un árbitro te puede gustar más o menos, pero nunca he visto nada raro. Nunca he notado que los árbitros nos hayan pitado a favor", dijo. "Que se hable mal del Barcelona me indigna, y no me lo creo".

Pero el internacional de 33 años fue más allá asegurando a Mejide que en 2014 "nos quitaron una Liga". Fue cuando se enfrentaron al Atlético de Madrid en la última jornada. "Nos anularon un gol por fuera de juego de Leo [Messi] que no era. El Atlético ganaba la Liga con el empate. Fue un centro, le rebotó a un defensa, no era fuera de juego y nos anularon el gol", contó a Mejide.

Risto también preguntó a Jordi Alba por Dani Alves. El que fuera su compañero continúa en la cárcel después de ser acusado de violar presuntamente a una joven el pasado 30 de diciembre en una discoteca de Barcelona. "No es agradable, y más cuando has compartido tanto tiempo con él en un vestuario", dijo. "¿Te cuadra?", preguntó Mejide a lo que Alba respondió: "A mí me cuadra lo que yo hago, lo que hacen los demás no".

"Estoy impactado por la noticia, independientemente de quien sea. Estamos hablando de un jugador de fútbol, de un compañero que hemos tenido muchos años. No he hablado con él ni con su entorno. Son temas delicados para todo el mundo", señaló en último lugar sobre el tema.

Jordi Alba confiesa en qué se gastó su primer millón de euros

Otro de los asuntos interesantes que trataron fue sobre el dinero. ¿En qué se gastó el primer millón de euros que ganó? Jordi Alba explicó que ese monto lo ganó durante su época en el Valencia. "Sí, valoro el dinero, le doy importancia, pero no es lo más importante en mi vida", aseguró muy sincero el futbolista.

El de Hospitalet de Llobregat desveló que compró un coche a su padre con su primer millón de euros. "Cada cuatro días bajaba a Valencia. Cogía el coche y se iba para Valencia a verme hasta que un día tuvo un accidente con un camión. Se cayeron los materiales y le destrozaron el coche. Un gran susto. Me fui al concesionario, le compré un coche [un Mercedes] de sorpresa porque si no no hubiese querido. No se lo creía, se puso a llorar, pero más que nada por haber pensado en él, no por el coche en sí", desveló.

