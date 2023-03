Laura Madrueño mete la pata en ‘Supervivientes’ y desvela la existencia de la “playa de los olvidados”

Este jueves, Telecinco emitió una nueva gala de Supervivientes, y entre otros asuntos, se desvelaba el nombre del segundo eliminado. Gema Aldón, Artùr Dainese y Sergio Garrido eran los participantes que se jugaban la permanencia, y en primer lugar, Gema se salvaba. La cosa quedaba así entre los dos hombres, y Jorge Javier Vázquez, el presentador, desvelaba que había sido una votación muy ajustada, con solo 500 votos de diferencia. Finalmente, Sergio Garrido conseguía salvarse, y Artùr Dainese se convertía en el segundo eliminado.

Para este modelo, su eliminación se debía a que tenía un perfil que era poco conocido en España. Sin embargo, Jorge Javier Vázquez le dejó claro que ese no era el problema, y que en el mundo de los realities mucha gente que no era demasiado popular ha hecho una gran carrera en el mismo. Es más, en el caso concreto de Supervivientes, personas que no tenía gran tirón antes de viajar hasta Honduras como Jorge Pérez o Christopher Mateo llegaron incluso a convertirse en ganadores.

En relación con los eliminados, Laura Madrueño cometió un error muy importante, pues habló más de la cuenta. Así, le dijo a Artúr que se iría a la “Playa de los olvidados” junto a Jaime Nava, dato que el resto de concursantes desconocía. Incluso las propias redes sociales del programa se jactaron de ello. En teoría, no deberían haber descubierto esta información hasta el final del concurso, o hasta que cada uno de ellos fuese saliendo expulsado.

Cierto es que los famosos que concursan en Supervivientes no sabían de forma oficial que los eliminados no vuelven a casa. Sin embargo, han sido muchos los años en los que la organización ha creado espacios similares. El año pasado, sin ir más lejos, se llamaba a este lugar “la última playa”.

Tras las nominaciones, Gema Aldón, Sergio Garrido, Ginés y Katerina se convierten en los concursantes que deben jugarse la permanencia esta semana. Por otro lado, se anunció que hay rumbo hacia Honduras una nueva participante, que sustituirá a Patricia Donoso, que abandonó el jueves anterior de manera voluntaria. La propia abogada visitó el plató y dio explicaciones de su abandono. “Creí que estaba timando al programa al cobrar un caché X por algo que no estaba haciendo y que no podía dar”, aseguraba. “Creí que podía y me sentía Superwoman y luego descubrí que no era así. Que hay otra Patricia, que no es Patricia Donoso, y que también tiene sus debilidades. Yo no soy una buena concursante para Supervivientes y eso me avergüenza. Lo siento porque es un reality maravilloso”, se justificó.

