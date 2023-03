‘La isla de las tentaciones’: David le dice a Elena que la quiere y se va del programa con María

La entrega de este lunes de La isla de las tentaciones tuvo un gran protagonista: David. Y es que este joven vivió una hoguera de confrontación con su novia, Elena, en la que su comportamiento no dejó de llamar la atención de los espectadores, que se despacharon a gusto contra el participante a través de las redes sociales.

Cuando llegó David, Elena le negó el saludo, y ella comenzó a criticarle por haberle sido infiel con María. Algo que provocó que él llorase. “Se te ha caído la careta. Todo lo que me decías que no ibas a hacer... No me lo merezco”, decía Elena. “Yo te quiero, pero también me gusta María”, se justificaba él, que se habría “dejado llevar porque estaba encerrado con ella 24 horas”.

En la hoguera, David pudo ver las famosas imágenes en las que Elena se desmayaba al comprobar cómo le era infiel con María. Ahí el chico puso un gesto de sorpresa y de dolor, y siguió llorando. Pero ella se mostraba implacable, y le pedía que no diese que lo ha pasado él peor.

El momento más complicado fue aquel en el que David vio sus propios encuentros con la soltera María, con la que mordió la manzana. “¡Qué guarrada! Ahí en el jacuzzi. ¡Qué guarro y qué cerdo ahí otra vez! Es increíble, qué fuerte. Pero te quiero y hago esas guarradas. No te rías eh. No te rías”, le pedía María, pero él no ocultaba la sonrisa de su cara. Y solo atinó a decir: “Yo qué sé Sandra”. Sandra Barneda, la presentadora, le preguntó entonces de qué se reía, y él justificó que era risa nerviosa.

[Naomi y Napoli protagonizan el nuevo ‘edredoning’ de ‘La isla de las tentaciones’ y Adrián desespera]

A pesar del complicado enfrentamiento, Elena reconoció que “a pesar de todo” sigue teniendo sentimientos hacia David. “Yo, Elena, te prometo que siento que te quiero de verdad. Te prometo que lo siento así”, reconocía entonces su pareja, aunque para ella eran insuficiente, porque no se lo había demostrado, y admitía que le daba pena ese final.

El giro vino cuando Sandra Barneda le preguntó a David cómo deseaba abandonar el programa: solo, con Elena o con María, la joven a la que ha conocido ante las cámaras. Y eligió esto último. Eso provocó que Elena volviera a enfadarse mucho y exclamase: “Pero me quiere a mí, ¿no? Quiero que le vaya bien y si le va bien con ella, estupendo. Yo valgo mucho más que esto”. Él se excusaba diciendo que si ha caído en la tentación era por algo, que la quiere, pero que la relación no va a más. Y entonces entró en la hoguera María. La nueva participante de la tertulia tuvo unas palabras con Elena, y la participante acabó dándole las gracias por haberle “quitado a esta persona de encima”, en referencia a David. “Te quedas al infiel, seguro que te lo vuelve a hacer”, le soltó, ya al final del encuentro, como una advertencia.

