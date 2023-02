David y María tienen sexo en ‘La isla de Las Tentaciones’ y Elena se desmaya al ver las imágenes

La cosa está que arde en La isla de Las Tentaciones, y es que solteros y emparejados no saben ya contener la chispa que, en muchos casos, se prendió desde el primer día. David se convirtió, sin duda, en uno de los grandes protagonistas de la entrega de este lunes, pues acabó en la cama con María, con la que llevaba tonteando desde que entró en el formato.

Él aseguraba, al principio, que no iba a cruzar ciertos límites, que no iba a morder la manzana de la tentación. Pero sus propósitos se quedaron en nada cuando se besó con María en la cama. Y él mismo acabó confesando a la cámara que había sucedido algo más que roces de labios. “María y yo teníamos una tensión que no se podía controlar. Debajo de las sábanas María me ha tocado, yo la he tocado, nos hemos calentado…”, dijo a la cámara, antes de acabar durmiendo juntos.

Una vez María se fue, David se puso a llorar por lo que había hecho. Sabía que le había hecho mucho daño a Elena, su novia, si bien siguió acercándose a María y acabaron teniendo sexo, dando rienda suelta a la pasión por una segunda vez.

En la hoguera, Elena fue la última participante en ver imágenes de su novio, y vio cómo sus peores temores se convertían en una realidad. Ella solo quería que su chico se lo pasase bien, pero respetándola, porque no quería perder lo que habían construido juntos. Sin embargo, al ver cómo se tumbaba con la soltera no paró de repetir “no, no, no”. Al ver que la cosa iba a más soltó un grito y saltó de su asiento, y sufrió una caída que le impidió marcharse, tal como deseaba. En la hoguera comenzó a llorar desconsoladamente y gritó: “David, ¿qué has hecho, tío? ¡Me dijiste que me querías!”. Por su parte, David también lloró al saber que su pareja estaría viendo las imágenes. Elena sufrió y mucho, tanto como para acabar desmayándose, tal como se puede ver en un avance del programa de la semana que viene. Por eso, el equipo del programa tuvo que salir corriendo a ayudarla.

En el capítulo de anoche, además, Álex y Yaiza, quienes ya se habían besado, durmieron juntos por primera vez, con la condición de hacerlo “tranquilos”. Por otro lado, Napoli le dio un beso en la comisura de los labios a Naomi, pero ella le acabó apartando. “¿Eres tonto? Es que siempre quieres más, más y más. No quiero saber nada de ti”, le dijo molesta.

