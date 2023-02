La denuncia de Carlos Alsina contra Pedro Sánchez en su visita a ‘El Hormiguero’ en el día de la Radio

Este lunes 13 de febrero se celebraba el Día Mundial de la Radio y para ello El Hormiguero contó con la visita de Carlos Alsina, director y presentador del programa matinal de Onda Cero Más de uno. Esta resultó su primera visita al espacio que capitanea Pablo Motos, y lo hizo ante una media del 17,4% de share y 2.652.000 espectadores de audiencia media, liderando así su franja de emisión.

Como es habitual, Alsina repasó su trayectoria a través de una colección de anécdotas, y destacó una entrevista que, hasta el momento, se le resiste: la de Pedro Sánchez. “Veo una anomalía que el presidente del gobierno de mi país solo haya hecho entrevistas en la radio en una cadena y en un programa concreto”, explicó el locutor, en referencia al magacín radiofónico Hoy por hoy de la SER. “Y eso lo he comentado precisamente con Àngels Barceló, que no es culpa suya, si el presidente viniera a mi programa, no me quejaría. No es ya que no venga conmigo, es que no acude a ninguna cadena en España”, avanzaba.

En este sentido, Alsina contó cómo alguien del entorno de Sánchez se comprometió el pasado septiembre a que el presidente visitase su programa. Se tomaron juntos un café, y entonces esa persona del palacio de la Moncloa le dijo: “Se ha tomado la decisión de que el presidente haga una entrevista en tu programa”. Y Alsina le respondió que era lo suyo y que en qué fecha se iba a producir el encuentro ante los micrófonos. “Si no es en septiembre porque tenemos una agenda muy complicada, será en octubre”, le respondieron. “¿Qué día es hoy? No se ha cumplido la palabra”, apuntó entonces.

[Eduardo Navarrete se quita la ropa en ‘El Hormiguero’ para hablar de sus operaciones de estética]

Pablo Motos quiso saber entonces en dónde ubicaría a Pedro Sánchez por su ideología, y entonces Alsina respondió, entre risas: “Depende del mes, del año y de la coyuntura electoral en la que nos encontremos”. “El Sánchez de la campaña electoral de 2019, que fue la última vez que pudimos entrevistarle casi todos, tenía posiciones que no coinciden en casi nada con las del Sánchez de este fin de semana, por ejemplo”, detallaba, por lo que veía “muy complicado” ubicarle en una ideología. “En España tenemos la idea de que si el líder de PSOE dice algo es que eso es ser de izquierdas, pero discrepo de ese planteamiento”, añadía.

Según Carlos Alsina, es difícil ubicar a @sanchezcastejon en una ideología política #AlsinaEH pic.twitter.com/iLPyaKKo0u — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 13, 2023

💬 Carlos Alsina: “@sanchezcastejon solo ha hecho entrevistas en una emisora de radio durante esta legislatura" #AlsinaEH pic.twitter.com/BA6PWDtyOT — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 13, 2023

Archivado en Carlos Alsina, El Hormiguero, Mas de uno, Onda Cero, Televisión

Sigue los temas que te interesan