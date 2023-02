Elena se roba el protagonismo de ‘La isla de Las Tentaciones’: se desmaya y se niega a ir a la hoguera

La isla de Las Tentaciones está que arde. Y es que en la entrega de este lunes hasta tres chicos fueron desleales a sus parejas con las solteras del programa. Por un lado, Adrián acabó besándose con Keyla, la chica canaria con la que se había sentido muy unido. Tras resistirse en varias ocasiones, ambos se dejaron llevar, y cuando sonó la alarma en la casa de las chicas, Naomi, su novia, ya se temía lo que había sucedido.

A mayores pasaron Álex y Yaiza, quienes también tenían una fuerte atracción desde días venideros. El novio de Marina acabó manteniendo relaciones sexuales con la soltera, de una forma bastante apasionada. Ambos parecen estar ilusionados en escribir un futuro juntos, pues creen que es “algo real” y que “puede salir algo bonito” de ahí.

Y luego está David, el novio de Elena, que volvió a morder la manzana con María, a pesar de que lloró amargamente haber sido infiel en la hoguera por hacerle daño a su pareja. “Yo sé que es difícil de entender porque yo lo estoy pasando mal, estoy llorando, pero luego voy con María, me atrae, hay esa conexión y acaba pasando”, decía el joven mirando a cámara.

Sin embargo, Elena fue la protagonista absoluta de la noche. Y es que, como ya se había avanzado, se desvaneció al ver las imágenes de David con otra chica. Primero lamentó haber tenido una relación con él, porque creía que antes del programa estaban muy bien, y pasó por todo tipo de emociones en cuestión de minutos. Después, durante la hoguera de Lydia, se desmayó.

El equipo médico del programa entró rápidamente para asistirla, ante el susto de sus compañeras, pero se recuperó fácilmente. “Ha sido una bajada de tensión. Creemos que lo mejor es que no vuelva a la hoguera”, explicó Sandra Barneda a las demás participantes. En las redes sociales el desmayo de Elena se convirtió en un meme, y muchos espectadores realizaron chistes de todo tipo sobre lo sucedido.

Elena: "No sabía que era tan fuerte"

Medio porro después:#LaIslaDeLasTentaciones5 pic.twitter.com/T4PMTnFB5n — TU ANSIEDAD ✵ (@soytuansiedad) February 20, 2023

Yo al ver las notas del examen que decía que iba a aprobar #LaIslaDeLasTentaciones5 pic.twitter.com/JaeapSNeJ8 — sergiooc15 (@15_sergioc) February 20, 2023

En la Isla de las Tentaciones le han hecho este precioso homenaje a Roger van der Weyden #LaIslaDeLasTentaciones5 #LaIslaDeLasTentaciones pic.twitter.com/jhorkgGNlx — Salseo TV (@salseotv_) February 20, 2023

En la misma entrega, Sandra Barneda ofreció la oportunidad a las chicas de mandar un objeto a la villa de los chicos, y todas decidieron que fuese Elena. Ella le envió a David una banda rosa y blanca que llevaba escrita la palabra ‘Barbie’, que le había hecho su madre. Con ella quería mandar un mensaje: que se despidiese de la que había sido su novia para quedarse con María, a la que llamó “Barbie del chino”. David recibió el objeto y lloró, pero luego comenzó a reír, y reconoció que no sabía qué quería decirle. Que si la relación estaba rota, o que si debía seguir luchando por ella.

No quedó ahí la cosa: en el avance del siguiente episodio, Elena rompe los esquemas del programa, y se convirtió en la primera persona en negarse a ir a una hoguera. “He decidido no ir porque me voy a venir abajo otra vez”, explicaba la participante, si bien, Sandra Barneda anunció que esa decisión tendrá consecuencias.

