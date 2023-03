Torito vuelve a la televisión con 'dardo' a Telecinco: "He besado el suelo de Antena 3 cuando he llegado"

Este 9 de marzo, Quique Jiménez, más conocido como Torito, fue uno de los participantes de Pasapalabra, en Antena 3. Durante años, el comunicador ha sido uno de los rostros más carismáticos y conocidos del universo Telecinco, aunque desde hace varios meses se ha desvinculado de la cadena. Y es que formó parte de algunos de sus programas con mejores datos de audiencias, pero en junio de 2022 abandonaba de forma voluntaria Viva la vida y empezó a buscar proyectos en otras cadenas.

Roberto Leal no dudó en darle la bienvenida por todo lo alto, e incluso con honores. "Me hace muchísima ilusión presentar a esta persona, que viene porque somos amigos fuera del programa", comentó el presentador del famoso concurso de Atresmedia.

"Me siento como Norma Duval. ¿Sabes que he besado el suelo de Antena 3 cuando he llegado? Desde el 2010 no venía, ya tocaba", apuntaba entre risas. Y es que Quique Jiménez fue reportero diario de Antena 3 en Tal cual lo contamos, un programa que se emitió entre 2008 y 2010 con Cristina Lasvignes, Víctor Sandoval e Isabel Rábago.

[Torito abandona ‘Viva la vida’: “He decidido bajarme del velero antes de que llegue a puerto”]

Su última aparición fue en el programa de Xavier Sardà en La 1, La gran confusión, donde acudió como colaborador. Pero la mayoría de su vida profesional se ha desarrollado en Mediaset España.

Era el pasado mes de junio de 2022 cuando anunció que se despedía de Viva la vida, el programa vespertino vigente los fines de semana antes de la aparición de Fiesta. "He decidido bajarme del velero antes de que llegue a puerto ya que el viento que soplaba por parte del patrón en ocasiones no era a favor".

El mallorquín llevaba desde 2017 colaborando con sus locos reportajes en el programa que presenta cada tarde de los sábados y domingos Emma García. Con su sonrisa eterna y su buen rollo, Torito lleva acompañando a la audiencia muchos años más y también en las tardes del fin de semana. De 2013 a 2017 también fue también colaborador de ¡Qué tiempo tan feliz!, con María Teresa Campos.

Conocido por sus excéntricos disfraces y sus reportajes escandalosos y sin ningún ápice de vergüenza, Torito es una nota de humor necesaria en las tardes de los fines de semana. Se trata también, por tanto, de la primera baja de Viva la vida antes de su cierre definitivo.

Sigue los temas que te interesan