'Pasapalabra': Quiénes son los invitados de hoy Juli Fàbregas, Llum Barrera, Virgina Rodríguez y Juanra Bonet

En este jueves 16 de febrero, Pasapalabra vuelve a cambiar su cuadro de invitados. Así, Roberto Leal da la bienvenida a cuatro profesionales del mundo del espectáculo y que, además, son viejos conocidos ya del programa: Juli Fàbregas, Llum Barrera, Virgina Rodríguez y Juanra Bonet. Todos ellos permanecerán en el formato hasta el próximo lunes 20, con el objetivo, cómo no, de ayudar a Rafa Castaño y Orestes Barbero en las diferentes pruebas.

Juli Fàbregas nace en 1972 en Calella, Barcelona. Tras comenzar en la autonómica catalana, en la televisión nacional su primera oportunidad vino de la mano de Telecinco, que contó con él para la serie El grupo. Obsesión, Planta 25 y Amar es para siempre son otras de las producciones televisivas en las que ha trabajado con regularidad.

En el cine podemos recordar su papel en Rec 2 como uno de los bomberos que entra en el siniestro edificio, y continuó su registro en el terror en la cinta Menéndez: El día del Señor, película que se puede ver en el catálogo de Netflix.

Nacida en Alcudia, en las Islas Baleares, en 1968, Llum Barrera es una actriz, presentadora y humorista española. Tras colaborar en varias series y programas, su popularidad se dispara en el año 2001, cuando presenta junto a Nuria Roca el programa nocturno Nada personal.

Gracias a su papel en la serie Aquí no hay quien viva se consagra como estrella de la pequeña pantalla. Desde entonces la hemos visto en Tu cara me suena, Me resbala, 1, 2, 3... hipnotízame, Con el culo al aire, Vota Juan, Servir y Proteger y Cuerpo de élite. Entre 2020 y 2021 todas las tardes se convertía en Socorro en Amar es para siempre, y ese 2021 también estrena La caza: tramuntana, una serie en clave de thriller que le permitió sacar su registro más dramático en Televisión Española. De sus producciones más recientes se puede destacar Supernormal y Fúria.

Virginia Rodríguez nace en Madrid en el año 1980, y es sobrina de Emilio Aragón y nieta de Miliki. Su popularidad, sin embargo, no despega hasta el año 1998, cuando es elegida para formar parte de la serie de Antena 3 Compañeros.

Desde entonces la vimos en series como Hospital Central, Al filo de la ley, Cuenta atrás y El Príncipe. Participó en la película No te fallaré, continuación de Compañeros, y en 2013 protagonizó la película Esto no es una cita. De sus trabajos televisivos más recientes se puede mencionar Paquita Salas, donde se interpretó a sí misma, y un pequeño cameo en Colegas.

Juanra Bonet no necesita presentación para los espectadores de Antena 3. Y es que fue el conductor de ¡Boom!, el programa que durante años se emitió justo antes de Pasapalabra. De su currículo podemos destacar otros programas como Lo sabe, no lo sabe, Caiga quien caiga y ¿Quién quiere ser millonario? En la actualidad, cada miércoles se encarga de presentar El círculo de los famosos, un nuevo concurso de la cadena, que lleva en emisión dos semanas.

