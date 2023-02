El consejo que Rocío Jurado le dio a Pastora Soler y que necesitó en el peor momento de su carrera

Ana Rosa Quintana, tajante con Joaquín Prat en directo: "En este plató no hay drogas"

Pastora Soler ha sido una de las últimas invitadas de Las tres puertas, el programa de entrevistas presentado por María Casado en La 2. La cantante no ha dudado en abrirse con la presentadora, y ha hablado de los momentos más complicados de su vida personal y profesional.

"En dos años cumplo 30 años de carrera. El primer disco lo hice con 14 años y todo eso, en el fondo, pasa factura porque con 14 años todavía no sabes nada. Yo sabía que era feliz cantando pero no sabía a dónde quería ir, ni cómo quería ir ni por dónde quería", explica la artista, y es que comenzó cantando siendo muy joven.

Por ello, ese ritmo de trabajo tan exigente y frenético sumado al nivel de exigencia que "nos ponemos nosotros mismos", terminó por pasarle factura y en 2012 anunció que se retiraba de los escenarios tras sufrir ataques de pánico escénico y desmayos.

De hecho, preguntada por la presentadora si ese retiro pensó que era definitivo, responde que sí. "Yo decía: 'Me he llevado 20 años de carrera, he sido muy feliz, y ya está'".

Ese pensamiento liberador y sin presión fue lo que le hizo cambiar de parecer. "Eso fue lo primero que me liberó y me enseñó a construir algo diferente, desde otras bases. Y lo principal fue encontrarme conmigo, con mi yo, con mi persona, con Pilar", relata y añade que "yo desde pequeña lo había estado haciendo todo por la artista, por Pastora. La finalidad era Pastora y había dejado a mi yo abandonado. Eso no puede ocurrir".

De aquel tiempo de reflexión, Pastora Soler salió fortalecida y con ganas de volver a subirse a los escenarios y cantar. "La vida te enseña muchas cosas, y lo pienso y hago balance, en el fondo he tenido las cosas muy claras desde niña. Mis crisis han sido siempre cuando la artista ha ganado a la persona. Creo que la persona tiene que prevalecer sobre la artista", añade.

En este momento, Pastora Soler recuerda a 'la más grande' y las palabras que guarda en su memoria en su última conversación que tuvieron en Chipiona cuando Jurado ya estaba enferma.

"Ella decía que tenemos que cuidarnos, cuidar nuestra salud, que en esta profesión nos descuidamos muchos en nuestros hábitos de vida como nuestra salud mental. Tenemos que trabajar, sí, pero tener como prioridad nuestra vida y nuestra salud", unas palabras que le ayudaron en aquel momento tan difícil que vivió.

