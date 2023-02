Marta Riesco carga duramente contra Telecinco y 'Sálvame': "Estoy luchando contra unos delincuentes"

Parece que la polémica vivida el pasado 1 de febrero entre Cristina Porta y Marta Riesco está lejos de cerrarse. Tras vivir en directo un bochornoso momento en el que la emisión en directo de Sálvame, en el que la pudo verse a la pareja de Antonio David Flores encararse a la periodista cuando ambas estaban cubriendo un evento taurino en Las Ventas de Madrid; la reportera ha vuelto a la carga, con graves acusaciones tanto para Telecinco como para el programa de La Fábrica de la Tele.

El rifirrafe comenzó cuando Porta y Riesco coincidieron en el photocall del evento y aparecieron José Ortega Cano y su hija Gloria Camila. Riesco comenzó a preguntar a ambos invitados, poniéndose delante de Porta, algo que provocó la indignación de su compañera de cadena.

“Marta, tú estás en el fin de semana y nosotros estamos en directo”, le increpó la colaboradora de Sálvame, recordándole así que tenía preferencia frente a Fiesta, dado que una estaba en directa, mientras que la otra recogía declaraciones para el sábado o el domingo. “Es bastante complicado al lado de Marta Riesco, es un poquito maleducada”, dijo Porta, antes de que Riesco entrase dentro del directo de Sálvame, encarándose a Porta y provocando un momento incómodo también en el plató.

Cristina Porta y Marta Riesco han tenido hoy un enfrentamiento durante #yoveosálvame Madre mía Marta Riesco, que persona más insoportable pic.twitter.com/BbTn8vHj28 — Srta Cotilleo (@Srtacotilleo) February 1, 2023

La polémica continuó este pasado 3 de febrero, cuando Riesco comentó en sus redes sociales que la cadena le comunicó la decisión de que ya no podía ejercer de reportera, volviendo a su puesto de redactora de contenidos. “No puedo volver a hacer directos porque no me está permitido meterme con esas personas de la cadena que me han hecho tanto daño”, dijo entre lágrimas en Instagram.

“Si ellos se meten conmigo sí está permitido, pero lo que no puedo hacer es, yo en directo, meterme con ellos. Todas las cosas que dije son ciertas, todas las cosas que puse en Instagram también. Solo que ellos no quieren que yo deje mal a esas personas", señaló en la misma red social. "Estuve seis meses haciendo fotocopias. De esta manera, me han vuelto a comunicar que no quieren que vuelva a hacer directos como reportera", agregó la reportera de Unicorn.

Como quería Marta Riesco, el presidente de Mediaset España Borja Prado ha tomado medidas: Marta Riesco sancionada con no volver a hacer directos, le quita la cámara, lo que más quiere 🤣👏 #APOYOROCIO3F #CrisPorta3F #yoveosálvame pic.twitter.com/9nKHlhLuP6 — Rafael García López (@RafaelGarciaLAF) February 3, 2023

Tras esas declaraciones en las que se le veía muy afectada, Riesco echó más leña al fuego al compartir unas stories en Instagram donde lanzó graves acusaciones contra la cadena para la que trabaja, así como también contra el formato de La Fábrica de la Tele. “Lo que es una incongruencia es que en esa cadena se permita que se me destruya a mí, pero en el momento en el que me defiendo, la que se quede fuera, soy yo”, declaró, llegando a nombrar a la titular del Ministerio de Igualdad.

“Se está pidiendo y se reclama igualdad. Sé que Irene Montero ve mucho ese programa y que es gran fan [de Sálvame]. Espero que viese lo que ocurrió y cómo se metieron con mi salud mental y mi ropa y cómo me increparon”, exclamó. En otra historia, Riesco llegó a pedir ayuda al resto del Gobierno, así como a la policía.

Marta Riesco dice que Telecinco la destruye y ataca a la ministra de Igualdad Irene Montero #APOYOROCIO4F #CrisPorta4F #FiestaT5 pic.twitter.com/LKBqPNgPGF — Rafael García López (@RafaelGarciaLAF) February 4, 2023

“Los médicos consideraron que no puedo seguir trabajando. Es la tercera baja en menos de un año por temas de salud mental, por lo que estoy pasando en el trabajo”, compartió posteriormente, señalando que su salud mental ha salido “afectada”.

“Solo espero que el Gobierno, la policía, la cadena también tomen medidas contra aquellas personas que se metieron conmigo, que me increparon, que me insultaron, de la misma manera que las han tomado conmigo, silenciándome a mí. Que las silencien también a ellas y tampoco veamos a estas personas como Belén Esteban, Alexia Rivas, Maestro Joao o Cristina Porta”, sentenció, llegando a amenazar con destapar “cómo es en realidad” Belén Esteban.

Marta Riesco pide al Gobierno, la Policía y a Borja Prado Mediaset (no ha tenido suficiente) que tomen medidas y exige vetar a Belén Esteban, Alexia Rivas, Maestro Joao y Cristina Porta en los platós. Fiesta de la comedia 🤣 #APOYOROCIO4F #CrisPorta4F #FiestaT5 pic.twitter.com/OgI4LHFiVf — Rafael García López (@RafaelGarciaLAF) February 4, 2023

Riesco llegó a decir que está recibiendo un trato “muy injusto” por parte de Mediaset, algo que relaciona con su vínculo sentimental con el ex de Rocío Carrasco. “Lo que me parece increíble es que en un 12 meses, 12 causas, que defendemos nosotros, el castigo sea para los que se defienden. Es algo totalmente absurdo. Sé dónde trabajo y sé lo que ha hecho mi cadena posicionándose, a pesar de que la Justicia no se haya posicionado con ellos”, denunció.

“Yo ya estaba trabajando ahí antes que él y no quería abandonar mi puesto porque, hasta la fecha, me sentía querida y valorada. Pero desde que se dio a conocer mi relación todo han sido zancadillas”, siguió. Riesco siguió con sus stories, llamando “delincuentes” a sus colegas de profesión. “Estoy luchando contra unos delincuentes y ahora mismo soy Pulgarcito al lado de ellos. Soy una mera reportera y no quieren que les complique la vida, así que lo más fácil es apartarme”, denunció.

Marta Riesco llama a los de Sálvame, La Fábrica de la Tele y, por tanto, a Telecinco "DELINCUENTES" #APOYOROCIO4F #CrisPorta4F #FiestaT5 pic.twitter.com/NrbpouVRvW — Rafael García López (@RafaelGarciaLAF) February 4, 2023

“Tiene gracia porque luego en esta cadena defendemos la igualdad, que las mujeres no se callen, que luchen y que denuncien. Estoy haciendo precisamente lo mismo y denunciando todo lo que está ocurriendo en mi puesto laboral. En mi cadena se compró un testimonio y no se podía ir en contra. Los que iban en contra se les silenciaba y se les quitó de su puesto de trabajo. Dejemos las cosas claras y empecemos a decir lo que ha ocurrido", siguió, acusando a su cadena de censura.

Riesco también anunció que está tomando acciones legales. “Lo que no puede ser es que ellos den y a ti te pongan una mordaza. Voy a tomar medidas legales, lo tengo todo muy atado. Voy a seguir para adelante porque quiero que la verdad salga a la luz y no quiero que a ninguna mujer le ocurra lo que me está ocurriendo a mí”, sentenció.

Archivado en Marta Riesco, Sálvame, Telecinco, Televisión

Sigue los temas que te interesan