Mediaset se asegura ‘Got Talent’ con un contrato de larga duración y prepara un ‘All Stars’

Mediaset va a apostar fuerte por el entretenimiento. Y es que este jueves se ha anunciado la firma de un acuerdo estratégico del grupo audiovisual con Fremantle, que recoge un contrato de larga duración para Got talent, y que implica la producción de una edición All Stars, es decir, de sus mejores concursantes en busca de una nueva oportunidad. El acuerdo también apunta la búsqueda, experimentación y producción de nuevos formatos de entretenimiento que ambas compañías explorarán juntas siguiendo el modelo de Game of Talents (Adivina qué hago esta noche).

“Estamos muy orgullosos de haber llegado a este acuerdo de colaboración con Mediaset España, que refleja nuestra excelente relación con el grupo. Gracias a él seguiremos creando y produciendo diversos proyectos de entretenimiento en los próximos años”, apunta Andrea Scrosati, Group COO y CEO Continental Europe de Fremantle. Por su parte, Alessandro Salem, consejero delegado de Mediaset España, señaló en un comunicado: “Estamos muy contentos de emprender con Fremantle un nuevo recorrido con este acuerdo que consolida la relación, ya muy estrecha, entre ambas compañías y que se encamina hacia la consolidación por parte de Mediaset España de una oferta familiar en su parrilla de programación”.

Manuel Villanueva, director general de Contenidos de Mediaset España, afirma por su parte: “Tras la experiencia de trabajar juntos con Fremantle, este acuerdo solidifica y potencia el alto grado de entendimiento que siempre ha habido entre ambas compañías y además, la aparición de un nuevo desarrollo de Got Talent contribuirá a engrandecer la marca”. Y Nathalie Garcia, CEO de Fremantle en España, es quien cuenta en el comunicado que Mediaset y la productora continuarán “trabajando conjuntamente en el desarrollo y producción de nuevos proyectos”.

Hay que destacar que, hasta el momento, tan solo algunos participantes de Got Talent se habían animado a repetir en las audiciones en diferentes ediciones, a veces, ofreciendo talentos distintos a los que mostraron en la primera vez, o mostrando una evidente evolución. Sí que se hicieron galas especiales dedicadas a los participantes más jóvenes, pero ahora, con la edición All Stars se espera volver a ver en el escenario a algunos de sus mejores artistas de todas las disciplinas, y que se puedan quizá saldas algunas deudas que el programa tuvo en el pasado, como pueda ser la victoria de Antonio el Tekila.

