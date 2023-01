Myriam Benedited estará en el Benidorm Fest: "Es un proyecto del que me siento parte de él"

Una de las grandes dudas que aún quedaban por resolver de la próxima edición del Benidorm Fest, a falta de saber el orden de actuación de las semifinales, eran los nombres del jurado. El pasado julio, RTVE ya dio a conocer que Nacho Cano sería el presidente del mismo, pero aún faltaban los demás nombres.

Entre esos elegidos, muchos eurofans esperaban que estuviera Miryam Benedited porque, con su ya mítica frase "si volviera a votar, votaría lo mismo", demostró que su criterio fue de lo más acertado a la hora de elegir a Chanel como su favorita de la edición anterior.

Sin embargo, sus compromisos profesionales con Tu cara me suena han evitado que pueda acudir hasta la ciudad alicantina como jurado y dar su valoración sobre las propuestas de este año. No obstante, la coreógrafa y RTVE han encontrado la manera de que pueda participar de manera activa en el un certamen del que se siente parte de él.

De esta manera, Benedited acudirá el próximo domingo 29 de enero a la alfombra naranja de la Welcome Party del Benidorm Fest para así dar su apoyo al certamen y también asistirá a la final del sábado 4 de febrero, donde se elegirá al representante de España en el Festival de Eurovisión.

"Me hace mucha ilusión estar de alguna manera. Es un proyecto nuevo que surgió el año pasado y me siento parte de él. Este año lo que pasa es que tengo compromisos profesionales con Tu cara me suena. Ya sabéis que estamos grabando durante la semana. Así que este año solo puedo estar cuando voy a estar, que es en la alfombra naranja y en la final", comenta Benedited en conversación con BLUPER.

Lo hará, como dice, feliz. Porque, aunque "las cosas fueron complicadas en un momento dado" en la edición anterior debido a las amenazas e insultos que recibió por sus votaciones, "al final todo fue bien". "El movimiento que hay detrás del Benidorm Fest es muy bestia y muy necesario, es un escenario para artistas, para la música", confiesa.

"Antes había un millón de galas donde los artistas se podían conocer. Ahora no hay un espacio que sirva para eso. Así que me parece muy importante que haya estos espacios. Empezamos a tener cultura, a saber apreciar. Se empieza saber nombres y trabajos de coreógrafos, escenógrafos. Benidorm Fest está sirviendo para eso", explica.

¿Y cómo votaría este año?

Y es que "detrás de una candidatura hay mucho trabajo y mucha gente. El artista no se presenta con cuatro luces. Ahora se entiende que detrás de algo chulo hay mucho trabajo y muchas personas. La crítica fácil es desconocer este mundo. y todo ese trabajo merece mucho respeto. Luego a lo mejor no te encaja lo que ves. Pero es como cuando te cocinan algo, que a lo mejor a ti no te puede gustar pero a otros sí".

Y puntualiza de manera acertada. "No hay nada gratuito en una puesta en escena. Todo detalle se piensa: cómo voy peinado, cómo voy maquillado, las luces, las cámaras... Es una pasada. Y sobre todo teniendo en cuenta que hay que trabajar pensando en cómo te van a recibir en casa, que son los que te van a votar".

Respecto a las candidaturas de este año, la coreógrafa reconoce que "por supuesto" que se ha escuchado todas las canciones, pero que en un proyecto como éste "lo más importante es ver al artista en directo y su propuesta. A priori para escuchar en tu casa pueden ser unas canciones, pero luego como propuesta eurovisiva pueden ser otras".

Por eso ahora mismo no tiene "ni favorita. Estoy ansiosa por ver las propuestas. Porque, además, como el año pasado se abrió la veda y que, independientemente de que vayas o no a Eurovisión, el Benidorm Fest es un gran escenario y puede ser una gran proyección, la gente se lo ha tomado muy en serio".

