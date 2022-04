'Equipo de investigación' encuentra al hater que amenazó de muerte a Miryam Benedited

Desde el más absoluto anonimato, desde la impunidad y la libertad de decir cualquier cosa sin pensar en las consecuencias. Las redes sociales están llenas de haters que aprovechan sus fobias y animadversiones por programas de televisión y personajes públicos para descargar contra ellos un sinfín de insultos y amenazas que, muchas veces, roza lo ilegal aunque sin perjuicio contra quienes las realizan, y uno de los últimos casos más mediáticos es el de la coreógrafa de Tu cara me suena, Miryam Benedited.

Está claro que nunca llueve a gusto de todos, y que los resultados en programas con votación popular y/o con un jurado de por medio siempre levantan controversias. Pero de expresar una disconformidad a amenazar de muerte reiteradamente hay un gran paso.

Anoche, en laSexta, con el reportaje Haters: odio en las redes, Equipo de investigación dejó clara una cosa: que por mucho anonimato que se piense, en internet todo el mundo deja un rastro. El programa de reportajes presentado por Gloria Serra dio con el hater que ha estado amenazando de muerte a Miriam Benedited tras su papel como jurado en el Benidorm Fest.

El chico, localizado por las cámaras de Gloria Serra

El hater vive en Alicante y tiene problemas mentales

Tras la elección de la cantante, Benedited ha afirmado que no ha dejado de recibir amenazas desde entonces. "De repente, te encuentras con una avalancha de insultos, de mensajes de odio, de amenazas de muerte y el cuerpo se te da la vuelta”. Además, confesó que el pensar que los haters podían cumplir sus amenazas, le hizo sufrir un "ataque de ansiedad horrible".

Los mensajes fueron tales como "vamos a ir donde más te pueda doler, a por tus hijos, que sabemos muy bien dónde localizarlos"; "Cacho perra, muérete hija de la gran puta; ojalá te mueras tú y tus hijos y toda tu familia de un cáncer, a tu hijo le voy a quitar la vida". Mensajes que no solo fueron cosa de una noche o con la resaca del festival, sino que han ido repitiéndose durante un tiempo, lo que ha llevado a la popular coreógrafa a denunciar ante la Policía. Ante las cámaras de Equipo de investigación, comentaba con miedo: "No sabes si pueden estar en la puerta del colegio esperando a tus hijos, y eso fue lo que me hizo ponerme en contacto con la Policía”.

Equipo de investigación realizó una búsqueda por redes sociales y finalmente dio con el paradero del hater que ha estado amenazando a Benedited. Se trata de un chico con problemas psiquiátricos y que el programa protegió evitando citar el municipio de Alicante dónde vive así como pixelando su cara cuando, tras hablar con su padre, decidió hablar con el equipo de laSexta.

El joven, con voz temblorosa, afirmaba “lo escribí en un momento de calentón (…) ese día me dio por escribirle ese mensaje”. El padre del joven, antes de que éste atendiera a las cámaras del programa, aleccionaba a su hijo con frases como “yo lo que quiero que entiendas es que lo que has hecho tú es un delito”. El hijo decía que no era consciente de eso, “no te exime de tu responsabilidad”. Tras conocer cuál es la situación mental del joven, el programa no dejó claro en ningún momento si Miriam Benedited seguirá adelante con la denuncia o la retirará.

