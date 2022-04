Isa Pantoja se sincera con María del Monte en el 'Deluxe': “Te quiero mucho, nana”

Probablemente la de anoche tampoco fue buena velada para la cantante Isabel Pantoja, no si al menos tenía encendida la televisión y pudo comprobar cómo, pasadas dos décadas, su hija Isa Pantoja sigue mostrándose cariñosa y afectiva con lo que fue su amiga íntima hace años, María del Monte.

Anoche, la cantante de sevillanas y presentadora iba a acudir al Deluxe. Sin embargo, María del Monte cayó a última hora de la escaleta por haberse contagiado de la Covid-19. Eso sí, entró por teléfono para explicar su ausencia y charlar durante unos minutos con Jorge Javier Vázquez y los colaboradores ahí presentes.

El morbo estaba servido. Con María del Monte por teléfono e Isa P. en plató, era el primer reencuentro mediático entre la examiga de Isabel Pantoja y su hija, cuya relación fue estrechísima cuando la joven fue adoptada por la cantante de Marinero de luces, y las tres compartieron numerosos momentos juntas.

Isa P. volvió a demostrar que no se casa con nadie y se dejó llevar por sus sentimientos, dedicándole unas bonitas palabras a la Del Monte, sin importar cómo le debieron sentar a su madre. El “te quiero mucho, nana" emocionó al plató del Deluxe y a la propia María que respondió a esa muestra cariño dejando claro que, pese al tiempo que ha pasado, la andaluza siempre estará a su lado para cuando la necesite.

María del Monte se encuentra en estos momentos recluida en casa pasando la Covid-19, "Soy humana y resulta que el bichito ha venido a visitarme, me hice la prueba antes de salir y por lo que salió no procedía que fuese, estoy tranquilita donde tengo que estar, guardadita (…) He pasado miedo, quiero que esto pase por mí de puntillas y que sea solo como un resfriadito". María reconoce que, pese a que teme al coronavirus, confía en que sea algo leve y sin complicaciones hasta su completa recuperación.

Y es que, aunque el destino -y tal vez Isabel Pantoja- las separara y llevaran más de siete años sin coincidir, tanto Isa como María siempre han hecho público el respeto y el cariño incondicional que se profesan. "Nadie me va a prohibir que yo quiera a quien quiera querer... Yo también la quiero y lo sabe", confesaba la cantante en Viva el verano. Un guante que cogió Isa P que comentó que le encantaría volver a ver a su madrina y presentarle a su hijo Alberto. ¿Significará el reencuentro de anoche en el Deluxe un paso más hacia un verdadero encuentro físico entre ellas?

