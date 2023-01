El motivo por el que Dani Mateo ha vuelto a desaparecer de 'Zapeando' sin previo aviso

Dani Mateo ha vuelto a ausentarse de Zapeando sin previo aviso. Los espectadores del programa de laSexta comprobaban este martes 24 de enero que no era el cómico quien estaba al frente del formato, siendo Lorena Castell quien ocupaba su silla sin explicar el motivo a los espectadores.

Sin embargo, ha sido el propio humorista quien ha compartido con sus seguidores el problema de salud que le ha apartado de su puesto de trabajo apenas cuatro meses después de su última baja.

El presentador ha escrito un hilo en su cuenta de Twitter en el que, además de desvelar la razón de su ausencia en Zapeando, lanza un alegato en favor de la sanidad pública.

"Escribo esto no como Dani Mateo, colaborador de El Intermedio, ni como Dani Mateo, votante de izquierdas. Lo hago como ciudadano de este país que paga sus impuestos y acude a su centro de atención primaria como cualquier hijo de vecino", comienza explicando.

"Hoy me he quedado sin voz por una especie de gripe/catarro/vayaustedasaber. He acudido a mi médico para que me viera y me dijera si había alguna forma de ir a currar o lo veía inviable", prosigue Mateo. Y añade: "Me ha atendido la enfermera de guardia, pues con la huelga no hay médicos disponible".

"Pese a todo, mi doctora, que es una santa, estaba en su puesto de trabajo y al oírme ha salido a atenderme. No solo me ha examinado la garganta, sino que me ha dado un tratamiento con el que espero poder reincorporarme mañana mismo. Eso sí, la pobre tenía peor cara que yo", continúa narrando el cómico, que deja así la puerta abierta a regresar a Zapeando este miércoles 25 de enero.

El colaborador de El Intermedio asegura que su doctora le mostró la lista de pacientes a los que tuvo que atender ese día. "Era de tres páginas", desvela. "Me contaba, con más pena que rabia, que lo más triste es que mucha gente cree que las protestas tienen intencionalidad política".

Mateo asegura que "lo que se pide es tiempo y recursos para atender a los pacientes, no ya como se merecen, sino con un mínimo de garantías" y aclara que "no es un problema que tenga solo Madrid, es un problema de toda España", aunque sí lanza una pulla a Ayuso por preocuparse más "por los concebidos no nacidos que por los ya nacidos".

Finalmente, el presentador anima a "exigir que nuestros médicos y sanitarios puedan hacer su trabajo en condiciones. Nos va la vida en ello y no metafóricamente. Patriotismo es defender que nuestros impuestos nos permitan tener un país sano y vivo. Patriotismo es #SanidadPublica #SanidadPorDerecho", sentencia.

