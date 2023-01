Carlos Franganillo: "No tener publicidad nos permite diferenciarnos, aunque no se note en la audiencia"

Carlos Franganillo estrena nuevo proyecto en RTVE. El presentador del Telediario 2 estará al frente de 10.000 días, la serie documental que estrenará próximamente La 1 y que analizará los retos a los que la humanidad de aquí a 2050, así como las consecuencias sociales, políticas y económicas de los avances en Inteligencia Artificial, en la investigación médica o en la búsqueda de nuevas fuentes de energía.

A lo largo de cuatro documentales, el periodista entrevista a hombres y mujeres brillantes de todo el mundo que ya moldean el futuro en laboratorios de América y Europa, en universidades, empresas y centros políticos.

Esta aproximación al futuro de la humanidad se hace desde un prisma científico y tratando de explorar los aspectos positivos y negativos de la evolución tecnológica, lejos de la visión utópica o apocalíptica. "En ningún momento hemos tratado de imprimir un tono positivo o negativo, hemos tratado de reflejar la opinión de la gente que está pensando sobre ello, que está trabajando en ello", expresaba a los medios Franganillo en la presentación de la serie.

Sobre su sensación personal tras grabar los documentales, el periodista confiesa tener "un sabor agridulce". A pesar de ello, se muestra optimista: "Creo que van a venir décadas muy esperanzadoras. Ya lo estamos viendo desde que hemos nacido, la mortalidad de un cáncer hace 20 o 30 años no es la mortalidad de un cáncer hoy. Esos cambios no son ciencia ficción, yo creo que con estas nuevas técnicas que se han desarrollado, ese salto se va a acelerar".

Para llevar a cabo este proyecto, el equipo ha viajado a 7 países: Groenlandia (Dinamarca), Estados Unidos, Reino Unido, Suiza, Bélgica, Francia y España. De Silicon Valley, donde se diseñan los nuevos sistemas de Inteligencia Artificial, a los fiordos del Ártico para apreciar los efectos más graves del cambio climático.

Este arduo trabajo se ha extendido durante un año en el que todo el equipo ha dedicado muchas horas a la producción de la serie. Además, Franganillo ha tenido que compaginar esta tarea con su papel al frente del informativo de La 1. "Al menos la mitad del resultado del producto se debe al esfuerzo de las familias de todos los que hemos formado parte del equipo, porque ha sido un año muy complicado, con muchos viajes, con muchas salidas, en mi caso añadidas a las que exige el Telediario", expresa.

"Hemos tratado de concentrar mucho los rodajes para evitar las ausencias del Telediario. El tiempo de un documental es muy lento, muy fino y muy cuidado, no tiene nada que ver con un Telediario donde tú desembarcas en un sitio, sacas la cámara y rápidamente empiezas a coger cosas. Eso para mí ha servido de aprendizaje también", relata el presentador.

Más allá de estos proyectos con los que RTVE cumple su función de servicio público y permite a sus referentes informativos salir del corsé del Telediario, el periodista se muestra encantado de dar las noticias cada noche. "Yo estoy comodísimo. Hay un equipo de edición excelente, me siento en las mejores manos y en la mejor compañía desde que volví de Estados Unidos hace cinco años", comenta.

Uno de los principales objetivos del Telediario es volver a convertirse en referente en medio de la crisis de audiencia que atraviesa la Corporación, aunque el presentador no le da tanta importancia a las cifras: "Tenemos la ventaja de no depender del mercado publicitario y eso nos da la libertad de no estar tan pegados a las audiencias. Como medio de comunicación, ojalá pudiéramos llegar todavía más público, pero no tenemos esa presión por cada décima", apunta.

"También tenemos la responsabilidad de hacer algo diferenciado, con más atención a la información internacional, con más innovación, porque tenemos esa libertad de hacerlo y poder trabajar otro tipo de productos que a lo mejor en una televisión privada quizá no serían tan interesantes o tan rentables", relata el periodista. Y agrega: "No se aprecia mucho en la audiencia, pero creo que en líneas generales tienen buena acogida y también es una parte del trabajo".

Finalmente, Carlos Franganillo se pronuncia sobre si cree que el trabajo del Telediario acabará apreciándose en la audiencia. "Ya se aprecia", asevera, "una cosa es que no se note que ese día haya más o menos audiencia, pero genera opinión y muchos comentarios que suelen ser bastante positivos. Incluso se ha visto avalado por distinciones y reconocimientos. Creo que eso es un buen síntoma".

