Ana Rosa estalla contra Vox por acusarla de manipulación: "Ustedes no respetan la libertad"

Ana Rosa Quintana ha abordado este lunes 16 de enero en El Programa de Ana Rosa las polémicas medidas antiaborto que pretende instaurar la Junta de Castilla y León, regida por el Partido Popular junto a la ultraderecha. Además, la presentadora ha entrevistado en directo a Juan García-Gallardo, vicepresidente del gobierno regional, con quien ha protagonizado un tenso encontronazo.

La presentadora se ha mostrado muy crítica con las propuestas de la Junta, que pasan por obligar a las mujeres embarazadas a escuchar el latido del bebé y a ver una ecografía 4D antes de tomar la decisión de abortar. "Las mujeres sabemos muy bien lo que queremos y si hay alguna que decide no ir adelante con el embarazo, seguramente por muchas causas, lo mejor sería darle opciones a esas mujeres para que puedan traer a sus hijos al mundo y darles ayudas".

El representante de la Junta ha acusado a la izquierda de generar esta polémica porque el Gobierno de Pedro Sánchez no quiere que se hable de los "violadores en la calle" por culpa de la aplicación de la llamada 'ley del sólo sí es sí'. Sin embargo, Quintana ha mostrado su desacuerdo con esa postura: "Precisamente en un momento en el que el Gobierno está con problemas por la ley del 'sí es sí', por la ley de malversación... van ustedes y se pegan un tiro en el pie. Sinceramente, no lo entiendo", ha espetado.

Hoy será noticia Ana Rosa Quintana porque ha "plantado" cara al vicepresidente HOMÓFOBO y misógino de CyL pero no hagáis caso, ella ha estado en todo momento con él y se inventa que la llamó de ultraizquierda, son tal para cual. Teatro de ultraderecha, atentos al final. pic.twitter.com/B4o8o3eOv9 — 🏳️‍🌈𝔻𝘼𝕍𝙄𝔻 𝙎𝔼𝙂𝕆𝙑𝕀𝘼🔻💜🏳️‍🌈 (@dsegoviaatienza) January 16, 2023

Pero el dirigente se ha defendido afirmando que las propuestas de su gobierno se están manipulando y se están difundiendo mentiras "en algunos medios de comunicación, como por desgracia veo que también es este", ha dicho refiriéndose a Telecinco.

"Señor Gallardo, me encanta lo que me está diciendo, porque resulta que me he pasado dos años siendo insultada porque soy de ultraderecha y ahora soy de ultraizquierda", ha aseverado Ana Rosa. "Es que ustedes no aprenden, no tienen respeto por la libertad de opinión ni por la libertad de los medios de comunicación. Pero bueno, ese es su problema", espeta la presentadora.

El vicepresidente ha insistido en su postura, aunque aclarando que no considera que la presentadora sea vocera de la izquierda: "La izquierda y sus terminales mediáticas, no digo que usted sea una de ellas, han hecho un uso de esta información tergiversada para confundir a la gente".

Finalmente, Ana Rosa le ha agradecido que establezca esa diferencia. "Nosotros no somos una terminal de nadie, gracias a dios somos libres y defendemos lo que creemos", ha sentenciado.

