Ana Rosa rompe a llorar en el 18 aniversario de su programa: "No sabía si iba a poder estar aquí"

Ana Rosa Quintana ha celebrado este martes 10 de enero los 18 años de su formato, El Programa de Ana Rosa. Se trata de un aniversario muy especial para la presentadora, que tras casi un año apartada de su trabajo por culpa de un cáncer de mama, el pasado octubre pudo regresar a su plató y ha podido celebrar junto a todo su equipo un año más del exitoso programa matinal.

La comunicadora no pudo contener la emoción al recibir una sorpresa por parte del programa. Con buena parte de la plantilla tras el sofá del 'club social', Patria Pardo le transmitía a Quintana todo el cariño del equipo: "Para toda tu redacción esto es mucho más que un programa de televisión. Nosotros no hacemos las mañanas de Telecinco ni un magacín cualquiera, hacemos El programa de Ana Rosa", le expresaba la gallega.

"Te lo decimos porque pensamos que formamos parte de una gran familia y que tenemos un cordón umbilical contigo, por eso queremos darte las gracias de corazón, porque sabemos que para ti este año hubo otras alternativas pero quieres estar aquí con nosotros al pie del cañón", añadía la copresentadora.

Ana Rosa Quintana rompió a llorar al ver el vídeo que le preparó el programa. Mediaset

Tras las palabras de Patricia, el programa le mostraba un emotivo vídeo en que la propia Pardo ponía la voz en off para repasar la carrera de Ana Rosa y estos 18 años reinando en las mañanas de Telecinco. Era entonces cuando la presentadora rompía a llorar mientras veía las imágenes.

"Este es un año cargado de emociones, pero es muy feliz porque yo no sabía si iba a poder estar hoy aquí", dijo con la voz entrecortada tras ver el vídeo. Visiblemente emocionados, sus compañeros le expresaban su cariño y le regalaban la última edición hecha en España de Mary Noticias, el tebeo favorito de la presentadora. "Yo me hice periodista por esto, me lo compraba mi padre en el rastro, ella vivía unas aventuras y quería ser como ella... ¡y he vivido algunas!", confesaba.

Finalmente, Ana Rosa expresaba su agradecimiento al equipo y a los espectadores: "Ahora entiendo por qué este programa lleva 18 años de éxito y de liderar las audiencias. (...) Somos una familia y ustedes nos han dejado entrar en sus casas, muchas gracias por estos 18 años".

