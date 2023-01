Sonsoles Ónega tiene nuevo proyecto en Antena 3: presentará un especial sobre las residencias de ancianos

Sonsoles Ónega tiene un nuevo proyecto en Atresmedia. Tras su aterrizaje en la cadena con el magacín Y ahora, Sonsoles, del que sigue al frente cada tarde, ahora la presentadora se encargará de conducir el especial Hablando en plata en Antena 3.

Tal y como ha anunciado la propia cadena en redes sociales, el programa analizará "el escándalo de las residencias", estudiando la situación de estos espacios para la tercera edad en España.

El formato se podrá ver "muy pronto" en Antena 3, aunque por el momento se desconoce qué día y en qué franja de la parrilla. Lo que sí se puede ver en el adelanto compartido por la cadena es que Alberto Chicote también formará parte del especial.

🗣️ "Hoy disfrutan de privilegios que nosotros peleamos".



🔵 Especial #HablandoEnPlata: el escándalo de las residencias.



— Hablando en plata (@hablandoplata) January 12, 2023

Hablando en plata es una iniciativa que Atresmedia puso en marcha el pasado 1 de octubre, coincidiendo con el Día Internacional de las Personas de Edad. El grupo pretende poner su influencia a disposición de las personas mayores de 55 años como "herramienta útil en favor de un cambio de percepción sobre este colectivo", según anunció la compañía.

Así, el especial 'El escándalo de las residencias' se engloba dentro de esta campaña y se convierte en el segundo proyecto de Sonsoles Ónega en su nueva casa. La propia periodista ya confesó a BLUPER que uno de los motivos por los que había decidido cambiar de empresa era por las posibilidades que le ofrecía Atresmedia, pudiendo combinar el entretenimiento con formatos más informativos, como es el caso de Hablando en plata.

"Este grupo tiene una plataforma digital muy trabajada, muy desarrollada, muy atractiva, que lleva una ventaja interesantísima y que, como gran contenedor de contenido que es, me permite hacer muchas cosas que me atraen. Y no necesariamente son entretenimiento, sino todo lo contrario", expresó entonces. "No hay absolutamente nada encima de la mesa, está todo en mi cabeza, pero estoy pensando, por ejemplo, en formatos documentales", añadió la periodista.

