Así está revictimizando Belén Esteban a Rocío Carrasco mientras Antonio David sigue indemne

Las aguas revueltas en la familia Flores-Moreno-Riesco han devuelto la actualidad al relato de Rocío Carrasco. El conflicto entre Olga Moreno y Marta Riesco ha puesto en el punto de mira la relación de la diseñadora con los hijos de su expareja, Rocío y David Flores. Pero este asunto le ha valido a Belén Esteban para reabrir ante la audiencia una dolorosa herida de Rocío, volviendo a cuestionar su papel como madre por no intervenir en una guerra que nada tiene que ver con ella.

Este lunes 9 de enero, la de Paracuellos lanzaba una reflexión al aire con respecto a los hijos de Rocío Carrasco y 'El Penas'. "Entiendo que haya una separación con Antonio David, pero no entiendo dónde está ese amor, ese querer que tenían esos niños por ella [por Olga Moreno]... ¿Qué ha pasado?", se preguntaba.

Era entonces cuando la Esteban retomaba un tema que parecía más que zanjado y aclarado por su protagonista: "Tampoco entiendo a Rocío Carrasco... El niño con Olga, el niño con Marta Riesco... ¿Y Rocío?", exclamaba. Sólo Laura Fa plató cara a su compañera para poner el foco donde debe estar: sobre el padre de los niños. "¿Y Antonio David? ¿Otra vez hay que volver a explicar que esa señora está en las condiciones que está y a lo mejor en su momento decidirá actuar?", espetó la catalana.

Sin embargo, Belén siguió haciendo alarde de su incapacidad para entender lo que la propia Rocío lleva explicando dos años. "De la niña lo puedo llegar a entender, pero del niño no. Yo he defendido a Rocío en muchas cosas, pero en otras no", se excusó.

Ante el aluvión de críticas que le cayó, al día siguiente la colaboradora quiso explicarse en Sálvame, aunque en realidad acabó repitiendo lo que ya había dicho en el programa anterior. "Cuando yo digo ayer que me da pena que Rocío no haga nada por el niño... yo sé lo que es la violencia vicaria, me ha quedado muy claro", afirmó.

"A mí me da pena que una persona tan especial como el hijo de Rocío Carrasco tenga que estar sufriendo cuando las cosas me gustaría que se arreglaran", insistió.

Afortunadamente, María Patiño intervino para arrojar luz sobre lo que está ocurriendo en realidad en esta historia y a lo que, voluntariamente o no, Belén Esteban está contribuyendo. "En toda esta historia hay una intención de involucrar a Rocío Carrasco para hacerla sentir mal por no intervenir", explicó la presnetadora.

"Ella [Rocío] contó en su día que cuando estuvo dos años con su hijo, vio que tanto la hermana como el padre tiraban de él. El sufrimiento del chaval era tan brutal que la madre, que lo contó y lo documentó, decidió quedar ante todo el mundo como una madre cuestionada para evitar el sufrimiento de un hijo que recibía llamadas constantes de su hermana y de su padre", añadió María, recordando lo que ya ha contado ante las cámaras la protagonista.

Patiño remató su discurso pidiendo que se mantenga a Rocío fuera de este conflicto: "Si somos buenas personas, y creo que lo somos todos, a Rocío Carrasco deberíamos mantenerla fuera porque en esta guerra el director de orquesta vuelve a utilizar a dos mujeres, queriendo involucrar de nuevo a Rocío Carrasco y que la dejemos cuestionada como mala madre", dijo arrancando el aplauso del público.

Tal y como expresó la presentadora, la historia de Rocío se podría estar repitiendo ahora con Antonio David utilizando a su actual pareja para hacer daño a Olga, igual que hizo con Carrasco. Pero, mientras el dedo apunta al cielo, Belén Esteban prefiere mirar al dedo y seguir señalando a una mujer que en los últimos dos años ha sido revictimizada una y otra vez en los mismos platós en los que ha relatado el infierno que lleva dos décadas viviendo.

Por suerte, Rocío ha demostrado tener la fuerza y la preparación mental suficiente para afrontar el daño que se le sigue haciendo, bien por insolvencia o bien por mala fe, en la misma cadena en la que trabaja.

