Cristina Pedroche desmiente que fuera a anunciar su embarazo en las Campanadas: "Es mi vida privada"

Cristina Pedroche ha sido, un año más, la gran protagonista de las Campanadas. El debate sobre su estilismo ha invadido las primeras conversaciones del 2023 y, además, en este caso lo hace con una nueva polémica: los rumores sobre la 'opción A' con la que la presentadora pretendía, supuestamente, anunciar su embarazo en directo.

Ante los comentarios, la madrileña ha aprovechado su reaparición en Zapeando este lunes 2 de enero para desmentir tajantemente que tuviera intención de anunciar en las Campanadas que va a ser madre. Además, como ya hiciera en sus redes sociales, ha mostrado su enfado por el hecho de que una revista adelantara su estado sin consultarle y cuando ni siquiera sus familiares lo sabían.

"Felicidades por lo otro también. No lo sabía nadie de esta mesa", le decía Dani Mateo en la mesa del programa. "Mucha gente de mi familia tampoco. Se enteró por los medios que no tenía que enterarse. Voy a reflexionar esta semana y veremos lo que sucede", dijo la colaboradora, sin explicar a qué se refería.

"Hay mucha gente diciendo que yo quería anunciar el embarazo en las Campanadas. Yo no quería anunciar nada porque mi vida privada es mi vida privada. Nunca usaría una exclusiva, ni un programa de televisión, para contar mi vida privada", espetaba Pedroche.

"Esta era la opción única", agregó la presentadora. "No es que haya una opción A y luego cambiemos a la B o a la C. No, solo hay un vestido. Si algún día le pasa algo a ese vestido, saldré en vaqueros, aunque Josie brote", bromeaba.

La de Vallecas también desveló que durante la sesión de fotos con el vestido ya despertó las sospechas sobre su embarazo. "Es verdad que en las fotos está la braguita más alta porque yo no quería contar nada. Decía: 'No, es que estoy un poco hinchada'", confesó.

El estilista Josie, por su parte, apoyaba a su amiga dando más detalles sobre el proceso de creación del vestido: "No es que hubiese opción A, B o C, pero el talle que trabajábamos desde verano era mucho más bajo", comentaba. A lo que Cristina añadía: "El día de las fotos yo tenía mucha hambre. Vino mi padre con un bocata de tortilla francesa y no pude esperarme a que terminase la sesión. Yo veía que Josie me miraba con una cara... Todo el equipo decía o que estaba muy mala o que estaba embarazada", sentenciaba con humor.

