El divertido vídeo de Pedro Piqueras cantando en Tenerife tras quedarse "tirado" con el coche

No es habitual ver a los presentadores de informativos en un tono distendido delante de las cámaras. Su seriedad, debido a la condición de su trabajo, es un rasgo común a la mayoría de conductores de espacios informativos.

Pero Pedro Piqueras se ha querido desprender de este carácter y no ha dudado en mostrar su faceta más divertida. Ha sido esta misma semana, cuando se encontraba disfrutando de un viaje en las islas Canarias, concretamente en Tenerife.

El popular presentador de Informativos Telecinco subía las pruebas a sus redes sociales: un vídeo donde se le puede ver cantando una isa canaria junto a un grupo local.

"El coche echaba humo y nos dejó tirados en Garachico, Tenerife. Fue una suerte encontrarnos con Menceyes de Daute (Asociación Cultural y grupo folclórico canario) y que me invitaran a cantar algunos estribillos del folclore canario. Todo emoción, ¡qué maravilla!", se puede leer en la descripción del post de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pedro Piqueras (@pedropiquerastv)

Asimismo, varios usuarios presentes quisieron captar el divertido momento en el que el mítico conductor entonaba la isa canaria en Garachico. Y es que como si se tratara de un canario más, el periodista no dudó en acompañar a una parranda mientras cantaban las canciones folclóricas más conocidas de Canarias, como la isa canaria Virgen de Candelaria. Parece que el presentador de informativos se encontraba descansando y disfrutando de unas vacaciones en el archipiélago canario.

Pedro Piqueras en Garachico... Se anima el hombre oíste!🇮🇨🤣 Tenerife pic.twitter.com/6FNxJAWw63 — c24kilates😎🎸🇮🇨 (@c24kilates) December 5, 2022

Tampoco es habitual ver a Pedro Piqueras concediendo entrevistas, algo que él mismo confesaba en Buenismo Bien de la SER, durante un encuentro con los locutores. "Yo no doy entrevistas jamás. Me cuesta mucho, sobre todo cuando entran por la vía privada", aseguró.

[Pedro Piqueras vuelve a pronunciarse sobre las transiciones de 'Sálvame': "No es lo más apropiado"]

"Telecinco es una cadena muy volcada en el entretenimiento y en acompañar a la gente. Yo tengo que agradecer una cosa, hay Sálvame o después La isla, lo de Rocío, pero yo en esta casa me he encontrado muy a gusto", aseveró. Tras 34 años en televisión, la mitad de ellos al frente de Informativos Telecinco, Pedro Piqueras defiende que no se ha cansado de su profesión, aunque reconoce que a veces su compromiso con el trabajo le afecta en su vida diaria.

Sigue los temas que te interesan