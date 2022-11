Muere Jason David Frank, actor que interpetó al Power Ranger Verde, a los 49 años

Jason David Frank, actor conocido por su papel como Tommy Oliver, el Ranger Verde de la serie Power Rangers, ha muerto a los 49 años. El actor participó en la serie original de los años 90 y, además, ha sido el que más temporadas ha protagonizado de la serie interpretando a su personaje.

La noticia ha sido confirmada en redes sociales por el representante de Jason, Brian Butler-Au: "Muy triste de escuchar el fallecimiento de mi amigo y cliente Jason David Frank. Jason era un artista marcial mejor conocido por interpretar a Tommy en 'Power Rangers'. Era un verdadero artista marcial y tuve el placer de ser su mánager para las peleas donde compitió", ha escrito.

Además, el mánager del actor añade una frase que indica que su muerte podría haberse producido de forma voluntaria: "Si alguien que conozcas está deprimido, por favor contáctalo", expresa a sus seguidores.

View this post on Instagram A post shared by Brian Butler-Au (@suckerpunchent)

Otro de los compañeros de Jason que ha lamentado públicamente su muerte es Walter E Jones, conocido por su papel de Ranger Negro en Mighty Morphing Power Rangers: "RIP Jason David Frank. Mi corazón está triste por haber perdido a otro miembro de nuestra familia especial", lamenta.

Mike Bronzouilis, quien fue entrenador del actor, ha escrito lo siguiente en sus redes: "Descansa en paz, mi hermano de otra madre Jason David Frank. Aun estoy en shock. Me siento terriblemente mal, me llamó y me dejó un mensaje y tardé demasiado", dice, dejando caer también la teoría del suicidio. "Jason fue un buen amigo para mi y lo extrañaré. Amor y plegarias para su esposa, Tammie, y sus hijos. Rezo para que dios les ayude a pasar este momento difícil", añade.

Lo cierto es que el actor pasaba por un momento complicado tras divorciarse de su segunda mujer, la también artista marcial Tammie Frank. Ambos se casaron en 2003 y tuvieron una hija, Jenna. La pareja se divorciaba el pasado agosto y todos los rumores apuntaban a que se debía a una infidelidad por parte de Jason.

El actor seguía vinculado a la saga Power Ranger y participaba en los reencuentros de la serie. Así, formó parte de los especiales por el 10, 20 y 25 aniversario de la franquicia. El último de ellos se produjo en 2017, año en que, además, un enfermo mental intentó asesinar al actor introduciendo armas en la Comic Con de Fénix.

Sigue los temas que te interesan