Una expulsión en el 'Mira quién baila' italiano alerta al país sobre la aceptación estética de lo fascista

Vista rápidamente, parece una escena habitual, como una de tantas dentro de un programa de televisión. Se le ve ensayando, mientras baila junto a su entrenadora, con aire desenfadado y satisfecho acerca de sus prestaciones. Pero hay un importante detalle que, a bote pronto, ha resultado casi imperceptible en pantalla. Un detalle que está causando revuelo en Italia por su significado histórico, por su discreción en antena y por el protagonista de la polémica.

La RAI, la televisión pública italiana, ha llevado a cabo la expulsión del veterano actor Enrico Montesano, concursante de Ballando Con Le Stelle, la edición transalpina de Mira Quién Baila, por llevar una camiseta que evoca, indirectamente, el fascismo.

La mención es sutil, porque se trata de una prenda negra en la que, en la parte trasera, aparece el lema 'Memento Audere Semper' (algo así como "recuerda siempre atreverte", en latín); la frase representativa de la Decima Mas, una flota militar de la Armada italiana que luchó al lado de los fascistas y los nazis hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. En la parte delantera de la camiseta del actor y concursante, por otro lado, aparecía también el logo de la flota fascista.

El actor lució una camiseta fascista durante un ensayo del programa.

En los últimos días el actor procedió a pedir perdón en varias publicaciones en su cuenta de la red social Facebook: "Estoy profundamente entristecido y decepcionado por lo ocurrido en los ensayos del programa. Soy un coleccionista de camisetas, de hecho, tengo una Mao [Tse Tung] y de la URSS, pero no por ello comparto su pensamiento", comentó Montesano tras la polémica relativa a su camiseta en las redes sociales.

"No había en mí ninguna intención de impulsar mensajes políticos o una apología del fascismo del que me considero profundamente distante", aseguró quien vistió voluntariamente la mencionada prenda. Y añadió: "Ha sido una ingenuidad. No tengo nada que ver ni con el nazismo, ni el fascismo, ni con ningún totalitarismo; y los desprecio profundamente".

Las disculpas públicas de Enrico Montesano a través de las redes sociales, igualmente, no han impedido que la radiotelevisión pública transalpina procediera con la expulsión del veterano actor italiano del programa Ballando Con Le Stelle. "Lo que ha ocurrido es inaceptable", ha declarado la RAI en una nota. "Es inadmisible que un concursante de un programa televisivo del servicio público vista una camiseta con un lema y un símbolo que evocan una de las páginas más oscuras de la historia de Italia. Pedimos disculpas a todos los telespectadores y, en particular, a aquellos que han sufrido en primera persona las consecuencias del nazismo y del fascismo a los que la mencionada simbología hace referencia".

Enrico Montesano, quien en los últimos años ha querido volver a la escena pública no tanto por su talento en los escenarios sino por sus polémicas declaraciones a favor de los sectores antivacunas italianos, no ha tardado en reaccionar tras la toma de posición de la RAI, llevando la controversia por la vía legal y tratando de desviar el ojo del huracán, en su propia defensa, hacia toda la cadena de control de la cadena pública audiovisual. "La camiseta que he llevado ha sido vista por los representantes de la RAI durante los ensayos y en las grabaciones, sin ningún tipo de objeción. Además, el material montado y emitido ha sido visionado nuevamente por los representantes de la RAI que no han dudado acerca de la idoneidad y licitud de las imágenes".

El programa explicará este sábado la expulsión de Enrico Montesano.

Lo cierto es que, más allá del coleccionismo y las supuestas cadenas de control de una producción externalizada; la camiseta tiene un logo y un lema que no todos conocen y Montesano, desde luego, no se la ha puesto sin querer. Es más, según lo relatado por algunos medios italianos, el actor ha podido mostrar su camiseta de forma inadvertida porque entró en los ensayos con una sudadera puesta y, sucesivamente, se benefició de la escasa fama, para la mayoría de los italianos, de la simbología exhibida.

Rechazo al fascismo

La Decima Mas ha sido una flota marítima de la Armada transalpina que, tras la llegada de los Aliados en 1943 durante la Segunda Guerra Mundial, se aglutinó en su mayoría al lado de los fascistas y los nazis luchando para restablecer el totalitarismo en Italia. La polémica alrededor de la camiseta del actor Enrico Montesano evocadora del fascismo se desata en un momento en el que en Italia está gobernando el Ejecutivo más nacionalista precisamente desde el final de la Segunda Guerra Mundial, liderado por la ultraderechista Giorgia Meloni.

El Gobierno transalpino de Giorgia Meloni es nacionalista, ultraderechista y euroescéptico; pero en varias ocasiones la líder de Hermanos de Italia (HDI) se ha visto obligada a declarar públicamente, en más de una ocasión, su rechazo al fascismo y a todos los totalitarismos. En las últimas semanas, sin embargo, se han dado a conocer varios casos donde protagonistas de segundo orden dentro del Ejecutivo italiano han simpatizado y coqueteado con la simbología fascista; entre ellos Galeazzo Bignami, viceministro de Infraestructuras y brazo derecho por tanto de Matteo Salvini, líder de la nacionalista Liga, a la hora de cerrar los puertos italianos a los migrantes en el Mediterráneo Central.

La camiseta de Montesano y el ascenso de Meloni como primera ministra no están directamente relacionados, a pie de calle, en Italia. La victoria de la líder de Hermanos de Italia (HDI) en las recientes elecciones generales tiene que ver con el tradicional hartazgo de los italianos frente a unos Gobiernos volátiles, una izquierda poco atractiva y fragmentada y las consecuencias económicas del coronavirus y la guerra en Ucrania.

El problema vinculado a la camiseta de la Decima Mas tiene que ver con la aceptación estética de lo fascista, con una penetración social mucho más invisible, donde se convierte en algo “cool” como escribe el conocido diario italiano La Repubblica, en un contexto donde “el fascismo se expone a ser rechazado, donde más críticas recibe, más se regocija”.

¿Qué va a pasar con Enrico Montesano en el programa Ballando Con Le Stelle? Dado que la controversia no se ha generado dentro de la emisión televisiva y sí en las redes sociales y en la prensa del país; este sábado la presentadora del programa procederá a explicar lo ocurrido a los telespectadores. Desde luego, la cadena pública italiana lo tiene claro. Montesano ha sido expulsado de forma definitiva.

