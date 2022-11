Jorge Javier Vázquez, sobre Belén Rodríguez: "No la quiero en mi vida, que se vaya a la mierda"

Belén Rodríguez continúa siendo la protagonista indiscutible de Sálvame. La colaboradora del programa de La Fábrica de la tele está "desaparecida" desde que la pasada semana se desvelara que fue ella la que filtró el dinero que le dejó a Kiko Hernández el pasado 2017.

En la tarde de este lunes 14 de noviembre, Sálvame asegura que Rodríguez se encuentra en Málaga, "huyendo" de la situación que tiene en la capital. Y es que la guerra entre el programa de Telecinco y la colaboradora ya ha comenzado, sobre todo tras el comunicado mandado a la productora, pidiendo que se dejara de hablar de ella.

"Belén Rodríguez ha bloqueado en redes sociales a muchos de sus amigos más cercanos en la televisión", aseguraban desde Sálvame. Tras revelar algunos de los nombres, como Carmen Borrego o Belén Esteban, Jorge Javier se pronunciaba sobre su amistad con Belén que, hasta esta tarde, parecía idílica.

"No sé si a mí me ha limpiado de sus redes o no, lo que sí que sé es que yo el viernes pasado la bloqueé", afirmaba el presentador ante la sorpresa de los presentes. "Belén y yo llevamos una relación muy intensa. Yo estoy pasando por un proceso personal", comenzaba.

"Después de tener varias discusiones en muy poco tiempo, le advertí. Le dije: 'Este fin de semana va a ser muy importante para mí, por favor, es una de las cosas más importantes de mi vida, necesito tranquilidad y no quiero que haya nada que me ponga nervioso'", confesaba Vázquez.

Algo que parece que no cumplía, ya que la tertuliana de Telecinco le pedía un favor para un amigo suyo, pero debido a la promoción del nuevo libro del catalán, el presentador se olvidó. "Por la tarde, Estoy grabando En el nombre de Rocío, sobre las 17:15 de la tarde, y recibo un mensaje... Yo solo cogí el móvil y en un audio le dije: 'Belén, vete a la mierda'. Pero no se quedó solo con eso, porque el mensaje que me envió después fue todavía peor y entonces la bloquee", narraba.

El conductor de Sálvame, visiblemente enfadado, aseguraba que "si hay una persona que ha dado la cara por ella he sido yo durante muchos años, que si hay una persona que ha intentado que en los programas se la contrate he sido yo".

"Belén Rodríguez no tiene cabida en mi vida durante mucho tiempo. Ella es muy injusta con las personas que más le cuidan. Hasta aquí, lo siento mucho", continuaba. Tras esto, uno de los redactores de Sálvame le confirmaba que ella también le había eliminado de sus redes, a lo que tajantemente respondía: "Pues mira, otra vez, que se vaya a la mierda. Cuando me atacan de forma injusta y vejatoria...". Además, desde el espacio de Mediaset confirman que Rodríguez habría empezado a seguir a Paz Padilla, como revancha con sus compañeros.

