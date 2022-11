Las lágrimas de Rafa Mora al narrar su peor salida nocturna: "Noté que se me dormían las piernas"

Este martes, el programa Fiesta aseguró tener unas imágenes muy comprometedoras "de una persona que trabaja en Mediaset". Finalmente, tras cebar el contenido durante toda la tarde, revelaban que se trataba de Rafa Mora, uno de los colaboradores más polémicos de Sálvame y extronista de Mujeres y Hombres y Viceversa.

Después de desvelar el nombre del protagonista, el equipo jurídico de Mediaset España decidía no emitirlas. "Yo no os puedo decir si como abogada del programa que esto se puede emitir porque me arriesgaría muchísimo", afirmaba Teresa Bueyes.

Al parecer, se trataba de unas imágenes donde se podía ver a Mora en unas condiciones poco positivas. "A mí no me gustaría que me pillaran en una situación así. Yo en esta historia no puedo ser objetiva…", comentaba la propia Emma García.

Ante toda esta expectación, el valenciano aprovechaba su día de trabajo en Sálvame para narrar lo que le ocurrió. "Entiendo que tengan que rellenar el programa, pero aunque luego no las enseñaran el daño ya estaba hecho. La gente puede imaginar, especular...".

"Es la primera vez que me ocurre esto, y mira las veces que he salido de fiesta. Fue una situación muy complicada. Yo estaba trabajando y a las cinco de la mañana empieza mi noche. Nos vamos a un after, eran como las once o doce de la mañana", comienza a narrar el valenciano.

"Cuando salgo fuera del local, está la típica mesa donde dejas la copa, porque no se puede sacar fuera. Hasta ahí me encontraba genial. Cuando entro cojo mi copa, la que yo creía que era la mía, y ahí todo cambia", confiesa el colaborador, asegurando que cree que se equivocó de vaso y cogió alguno que llevaba alguna "sustancia".

"A partir de ese momento me empiezo a encontrar mal, noto que se me duermen las piernas, empiezo a tener mucho calor, una sensación de que me desplomaba, una flojera muy grande", aseguraba, a lo que Jorge Javier le afirmaba que sabía "de qué sustancia estás hablando".

Rafa Mora se encontraba en un local "con conocidos, no amigos" y tras esto, "alguien me lleva a un pueblo de Toledo donde me encuentran tres chicas". "Creo que aparecí ahí porque era la zona de confort de la persona con la que estaba en el local", apuntaba.

El colaborador asegura que cree que fue en esos duros momentos cuando le tomaron las famosas imágenes. "Yo si veo alguien así llamo a la policía y a la ambulancia", apuntaba Mora. En ese momento, uno de los reporteros de Sálvame estaba en Valmojado, Toledo, junto a una de las salvadoras de Rafa.

Al ver a Iris, una de las chicas que le recogió y le llevó a su casa, Rafa no ha podido contener las lágrimas. "Muchas gracias, agradezco haberme encontrado a gente como vosotras", a lo que ella solo contestaba que le gustaría "que hubieran hecho lo mismo conmigo".

