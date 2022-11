Carmen Borrego se realiza un electrocardiograma de urgencia en Mediaset: "No descartan la ambulancia"

Carmen Borrego sigue viviendo momentos difíciles en Sálvame, programa en el que trabaja. Tanto es así, que en la tarde de este miércoles 2 de noviembre, el formato de La Fábrica de la tele comenzaba con su ausencia debido a un problema médico que estaba sufriendo en directo.

Desde hace varias semanas, la vida privada de Carmen Borrego, su hijo y su mujer, Paola Olmedo, es rigurosa actualidad, después de la emisión de unos comprometedores audios de la nuera de Borrego criticando a todo el clan Campos.

"En la reunión se le ha comunicado a Carmen Borrego que íbamos a emitir un zapping de su sobrina Alejandra Rubio, en los que hablaba sobre su primo", comentaba Jorge Javier Vázquez. "Su corazón se ha puesto aceleradísimo. Atención porque en estos momentos se encuentra en el servicio médico porque le acaban de hacer un electro", añadía el presentador.

En ese momento, Sálvame conectaba en directo con Kike Calleja, que se encontraba en el departamento médico de Mediaset España. "Me encuentro en el servicio médico de Telecinco. Carmen se encuentra detrás de esta puerta. Le están realizando un electrocardiograma después de ponerse muy nerviosa cuando se ha enterado de que Alejandra Rubio se había pronunciado", aseguraba.

"Según me cuentan, el electro se lo tienen que repetir, porque Carmen Borrego tiene las pulsaciones bastante altas. Están intentando estabilizarla. Y por lo que me cuenta el médico no descarta que tenga que marcharse esta tarde en ambulancia si no consiguen que se estabilicen las pulsaciones", comentaba el reportero alertando a todos sus compañeros.

En plató, Belén Esteban confirmaba los hechos que había presenciado. "Yo le he dicho Carmen respira hondo porque se ha puesto muy acelerada", relataba la 'princesa del pueblo'. "Carmen aquí dijo que 'es mi hijo pero le tengo que poner unos límites'. Y yo, David, tengo una información sobre esto que no le va a gustar", apuntaba Vázquez.

Finalmente, ya en Sálvame Naranja, la puerta del departamento médico se abría y Carmen Borrego atendía a su programa tras su revisión médica. "He tenido un dolor, ha sido casualidad, no tiene nada que ver con mi hijo ni mi sobrina", confesaba Borrego mientras se dirigía al estudio de Telecinco.

Segundos después, Borrego aseguraba que le habían diagnosticado "taquicardia", pero que ya "estaba bien". Ya en plató, el propio director del programa, David Valldeperas, confirmaba los hechos: "Ha sido pronunciar el nombre de Alejandra y se te ha disparado el corazón".

