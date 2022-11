‘Fiesta’ ceba el tener unas imágenes comprometidas de Rafa Mora y decide no emitirlas

Rafa Mora es uno de los colaboradores más polémicos de Sálvame, de los que más agitan el avispero. Este martes, el programa Fiesta aseguró tener un material que comprometía al que fuese tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa, algo que fue cebando desde el inicio del programa, solo que sin dar su nombre en un principio.

Serían unas imágenes tan fuertes que Emma García apareció con la abogada Teresa Bueyes valorando, junto a la dirección, si se deberían emitir o no. Teresa abandonó la emisión para consultar en más profundidad si el vídeo vería la luz o no. “Yo no os puedo decir si como abogada del programa que esto se puede emitir porque me arriesgaría muchísimo”, afirmaba Bueyes.

Según Emma García, el vídeo que tenían entre manos no sería algo positivo. “A mí no me gustaría que me pillaran en una situación así. Yo en esta historia no puedo ser objetiva…”, explicaba la presentadora del formato, que se emitió de forma excepcional ayer por la tarde por ser un día festivo. “Yo he entrado con angustia hoy al ver las imágenes. Yo soy muy madre y muy protectora entiendo que no puedo decir nada al respecto”, añadía.

Ya hacia el final de la tarde se desveló que el protagonista de las fotografías comprometidas era Rafa Mora, pero que preferían que no viesen la luz porque “5 minutos en la vida de una persona no representan el todo. Esto sería destruir literalmente a una persona y, creo, debe ser él o ella quién de la conformidad para emitirlas”.

[Rafa Mora y Kiko Matamoros, contra Carmen Borrego: "Eres una kamikaze. Tienes maldad"]

Uno de los colaboradores de Fiesta, Iván García, habló entonces con Rafa Mora, y al parecer, el día de las fotos iba “pasado de copas”. E incluso que sospecha que alguien le echó algo en su copa, porque su comportamiento no era normal. Finalmente, tras hablar toda la entrega de las fotografías en cuestión, Fiesta decidía no ofrecer ninguna imagen de Rafa Mora en estado delicado, a pesar de haber hablado del tema y especulado alrededor del mismo varias horas.

Sigue los temas que te interesan