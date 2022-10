Benidorm Fest 2023: Así han sido las actuaciones de los 18 concursantes en la gala de presentación

Tras días de espera y el anuncio oficial de los seleccionados el pasado martes, La 1 emitió este sábado 29 de octubre, a partir de las 22:05 horas, Benidorm Fest: los elegidos, un programa especial presentado por Julia Varela y Rodrigo Vázquez en el que se presentaron los 18 artistas que forman el cartel de la segunda edición del Benidorm Fest.

Un programa muy especial que supuso la presentación oficial para el público de los 18 artistas del Benidorm Fest: Agoney, Alfred García, Alice Wonder, Aritz Arén, Blanca Paloma, E'FEMME, Famous, Fusa Nocta, José Otero, Karmento, Megara, Meler, Rakky Ripper, Sharonne, Siderland, Sofía Martín, Twin Melody y Vicco.

Una oportunidad única para conocerlos mejor: sus trayectorias profesionales, por qué decidieron emprender esta nueva aventura musical, pistas de la canción que defenderán en el Benidorm Fest… y, por supuesto, escucharlos cantar temas de su repertorio.

[Por una temporada del Benidorm Fest más relajada, sin odio y con respeto e ilusión]

Además de los 18 artistas -13 solistas, 4 grupos y un dúo-, sobre el escenario de Benidorm Fest: los elegidos’ también actuaron Pastora Soler, representante española de Eurovisión 2012; Miguel Poveda, que participa en la actualidad en el programa Dúos increíbles; y el grupo OBK.

Este programa es el final de un proceso de selección que comenzó el pasado 1 de septiembre y se cerró el pasado 10 de octubre, en el que se han recibido 876 candidaturas, y que culminó este lunes 24 con la selección final de los artistas que participarán en el Benidorm Fest 2023, que celebrará sus semifinales los días 31 de enero y 2 de febrero, y su gran final el 4 de febrero.

Meler

La banda ha cantado esta noche "Que te vaya mal", su último single en el que exploran otros géneros más allá del pop.

Aritz

El cantante, bailarín y actor ha cantado dos temas con la compañía de un pianista, "Train Wreck" del británico James Arthur y "Arcade" de Duncan Laurence, ganador del Festival de Eurovisión 2019.

Rakky Ripper

La andaluza ha cantado "donde stass??" uno de los temas de su segundo álbum. El primer álbum de la cantante, "Neptune Diamond", llegó en 2019, el cual posicionó a la artista como una de las pioneras del hyperpop en España.

Vicco

Victoria Riba ha cantado, acompañada de un guitarrista, "Memoria de pez", un tema con el que ha mostrado su gran voz.

Famous

El ganador de Operación Triunfo 2018 ha cantado "Hoy ya no", uno de sus temas más exitosos con en el que ha vuelto a demostrar el gran derroche vocal.

E'FEMME

El grupo ha cantado "Vroom vroom", uno de sus temas más conocidos. La canción fue publicada en febrero de 2021 y ya acumula más de 85 mil visualizaciones en YouTube.

Sharonne

La drag queen ha hecho un medley con dos de las canciones más bailables de la historia: "Last Dance" de Donna Summer y "I wanna dance with somebody" de Whitney Houston.

Megara

Pol (Batería), Pablo (Bajo), Rober (Guitarra/Coros) y Kenzy (Vocalista) nos han interpretado esta noche "Hocus Pocus", el último single de la banda.

Agoney El triunfito ha sido el encargado de darle el toque dulce a la noche. El concursante de Dúos increíbles ha cantado "Cachito", uno de sus últimos singles y con el que ha puesto a todo el público a bailar. Alice Wonder El pasado mes de julio Alice Wonder realizó una emotiva actuación en el homenaje a las víctimas del Covid-19 en Madrid. Esta noche ha vuelto a emocionarnos a todos interpretado a piano "Decir adiós", uno de los temas más especiales de su repertorio. Fusa Nocta Detrás de Fusa Nocta se encuentra Miriam Nares Signes, una joven cantante de trap que se hizo famosa gracias a su actuación en Factor X en 2019. Esta noche ha cantado uno de sus temas más exitosos, "Luz bajita". Siderland Estos tres amigos de Barcelona debutaron en el año 2018 con su primer sencillo "Reina del Misteri", desde entonces han girado su música por los escenarios y las salas barcelonesas. Esta noche han cantado "Només vull amor", un tema íntegramente en catalán. Alfred El catalán, que ya fue a Eurovisión en 2018 junto a Amaia, ha interpretado esta noche a piano "De la Tierra hasta Marte", uno de los 16 temas de su álbum debut '1016' que compuso tras salir de la academia de Operación Triunfo. Twin Melody Este mismo año lanzaron "Ciao", un single que ha contado con la colaboración de Emma Muscat, la representante de Malta en Eurovisión 2022. Precisamente este ha sido el tema escogido por las mellizas para cantar esta noche en la gala de presentación del Benidorm Fest 2023. ✨ “No te necesito ciao, ciao, ciao, ciao”



Nuestras tiktokers Twin Melody (@twin_melody) se suben al escenario para interpretar ‘Ciao’ el tema que tienen con Emma Muscat (@itsemmamuscat) #BenidormFest #ElFestivalQueQuieres



⭕ https://t.co/uCfizByDcX pic.twitter.com/Nj9CEnLiSK — Eurovisión RTVE (@eurovision_tve) October 29, 2022 Blanca Paloma "Si el año pasado pretendía pellizcar el corazón a la gente , este año quiero que con ese pellizco se levanten del sofá ", ha dicho Blanca Paloma antes de salir al escenario a interpretar "Nana" junto a su guitarrista. Sofía Martín Esta noche ha interpretado "Tóxica", su primer sencillo con el que ya acumula más de 150 mil reproducciones en YouTube y con el que ha puesto a tararear a todo el público. José Otero El canario ha interpretado "Dancing on my own" del británico Calum Scott, una balada en la que el canario ha mostrado su gran derroche vocal. Karmento La albaceteña ha interpretado esta noche "Cri Cri", un tema que ha dedicado a sus amigas y con el que ha conquistado a todo el público con su íntima actuación.

