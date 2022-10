Jorge Javier se desquita con Carles Francino por su desprecio: "La izquierda no gana por gente como tú"

"Hoy me he despertado con esta entrevista de Jabois a Francino en El País", escribía este domingo Jorge Javier Vázquez en Twitter después de leer las palabras del locutor de la Cadena SER explicando los motivos por los que se negó a entregarle al presentador de Sálvame el Premios Ondas a mejor presentador de televisión en 2009.

"Me pareció una salida muy divertida y a tono con él y con su programa.Yo sigo pensando exactamente lo mismo que entonces. Pero es un tío muy listo ye está muy bien su respuesta. No tengo nada contra él", contestaba Francino.

"Ese tipo de televisión, a mí, a mí personalmente, me parece repugnante. Pero ni hago campaña para que la gente no la vea ni nada; si me preguntan, respondo. Estoy absolutamente convencido de que los modelos italianos de televisión que entraron aquí hace 30 años han modelado una parte de cómo somos, y no es una parte buena", añadía.

[Jorge Javier Vázquez carga en 'Sálvame' contra Àngels Barceló: “Luego yo soy el pitiminí”]

Unas declaraciones a las que Vázquez ha querido responder. "Respeto que el tipo de televisión que hago te parezca repugnante. Pero el ejercicio de la libertad JAMÁS debe provocar daño en el otro (mis damnificados pueden llevarme a juicio, a mí me queda el pataleo en Twitter)".

"Barceló y tú me lo causasteis. Lo vuestro fue una falta de respeto hacía mi y hacia la gente me ve y valora mi trabajo. Más idiotas fueron los que os permitieron que os largaseis del escenario", continúa, para culpar a Francino y Barceló de que "la izquierda" no gane "por gente con tantos prejuicios como vosotros".

"Por cierto, reitero la felicitación por tu Ondas a toda a una vida. Y ahora me llevas a tu programa a promocionar Antes del olvido -sale el 9 de noviembre- y hablamos de este y otros asuntos como personas aparentemente civilizadas que somos", añade.

Y termina. "Disfruta de tu premio como el señoro que eres. Feliz domingo. Ea! Papá ya no se calla. Qué a gusto me he quedado".

Ésta no es la primera vez que se enciende hablando de aquel desplante que le hicieron en 2009. En febrero de este año aprovechó para atacar a Barceló. "Durante estos días, una persona de la que no voy a desvelar de qué programa ni de qué nada, me ha dicho:'Llevo trabajando aquí 8 años. Coincido con ella en el ascensor un montón de veces y todavía no se ha producido el día en el que me diga buenos días'. Luego yo soy el pitiminí, una flor de primavera".

Sigue los temas que te interesan