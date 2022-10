10 presentadores desaparecidos de televisión que esperan una nueva oportunidad

No hay suficientes programas en televisión para tantos presentadores y presentadoras, eso es un hecho. Ocurre en todas las profesiones. En ocasiones hay demasiados profesionales válidos para un determinado sector y la televisión, en este caso, tampoco es una excepción. Obviamente hay muchos factores que influyen para que un profesional tenga una larga vida ante las cámaras: Ana Rosa Quintana, Karlos Arguiñano, Iker Jiménez… y uno es imprescindible: que su programa tenga un éxito duradero. Y, cómo no, que no haya por en medio problemas de productoras, cambios de directivos u otros motivos de fuerza mayor que, incluso, pueden provocar que un presentador de éxito se quede sin programa y después tarde en encontrar un nuevo espacio dónde acomodarse. Aunque, ojo, esto puede que no ocurra nunca.

Hay presentadores y presentadoras que a lo largo de la historia de la televisión en España han gozado solo de breves años de éxitos. Luego las tendencias cambiaron, llegaron nuevos rostros, los suyos quizás están asociados a determinadas tendencias o épocas y el teléfono dejó de sonar. O si no, ¿quién recuerda el último programa que condujeron rostros de antaño como Consuelo Berlanga, Elsa Anka o Enrique Simón? Quizás haya quien no recuerde estos nombres. Pero en los 80 y 90 presentaron programas de éxito. Sin embargo, la vida continua, la tele cambia y tuvieron que reciclarse para poder sobrevivir.

En conclusión: la televisión no es eterna para prácticamente ningún presentador. Un ejemplo es Terelu Campos. La hija mayor de María Teresa Campos tardó más de una década en volver a presentar un programa, desde el Deluxe hasta el Sálvame Lemon Tea. Aún a día de hoy, se debe conformar con un día con los mandos de Sálvame Diario.

Estos fueron algunos presentadores de los 90 y los 2000 que llegaron a tener una presencia regular en televisión pero que por diferentes motivos se les perdió la pista. Hay quienes reclaman volver. Los hay que han tenido alguna que otra oportunidad. Pero la mayoría de ellos ven complicada su vuelta a la primera línea televisiva. En algunas ocasiones de manera injusta.

Mon Santiso

De 1998 a 2003, fue una de las caras más populares de Antena 3. Se dio a conocer de la mano de Ana Rosa como co presentador de Sabor a ti, aunque luego voló en solitario con programas como Otra dimensión y En el lugar del crimen. Su última aparición a nivel estatal fue en el programa de TVE, España.es en 2005 pero Santiso lleva más de 15 años alejado de las televisiones más grandes. Afortunadamente su presencia ha sido más o menos constante en TVG, la cadena autonómica de Galicia.

Alicia Senovilla

Sus grandes éxitos los conoció en Antena 3 con programas como Cómo la vida o La hora de la verdad. De hecho, su última aparición en la cadena como presentadora fue en 2011 como sustituta veraniega de Susana Griso en Espejo Público. Desde entonces ha estado volcada en las televisiones autonómicas, sobre todo en Castilla-La Mancha Televisión con el fenómeno en audiencias A tu vera, entre otros programas y colaboraciones también en Telemadrid. Sin embargo, lleva más de una década sin ser tenida en cuenta por las grandes cadenas.

Jaime Bores

Digan lo que digan en La 1, un talk show de 1999, fue el programa con mayor share del periodista vasco. También ha coqueteado con diferentes cadenas como Antena 3 como co presentador de La Granja o La buena onda de la tarde, o en Telecinco con Vuélveme Loca. Sin embargo, en una entrevista en 2021 llegó a afirmar “Me fui de la tele porque quería ser anónimo y sigo en la misma línea” y “Ahora soy un madurito atractivo. Tengo el pelo gris y mi apariencia no es la misma que la gente recuerda”. Bores ha tenido trabajos fuera de la televisión, entre ellos la hostelería.

Mónica Martínez

Su última aparición recurrente en televisión fue en 2019 en Cuatro, como colaboradora en Cuatro al día aunque también ha participado en Espejo Público. Sin embargo, la carrera televisiva de Mónica Martínez parece que llegó a su fin y eso pese a presentar programas de éxito como Adán y Eva e incluso Antena 3 Noticias. Su CV en televisión es extenso: El show de los récords, Diario de una boda… actualmente tiene su propia empresa de comunicación y oratoria.

Agustín Bravo

Aunque muchos le recuerdan como partenaire de Carmen Sevilla en el Telecupón, Agustín Bravo tuvo vida más allá del `cuponsito´. Tras un breve fichaje por Antena 3, arrasó en Andalucía con programas como Números Rojos y Bravo por la tarde. Luego regresaría a San Sebastián de los Reyes donde triunfaría con Háblame de ti. Tras diferentes proyectos en televisiones locales como Giralda TV, asombró a todos como concursante de Supervivientes 2021 pero su paso por el reality de Telecinco no le aseguró un resurgir profesional a nivel nacional.

Ana García Lozano

La valenciana fue quien realmente inauguró el género talk show en la televisión de nuestro país en los 90 con Ana en Telecinco. Estilo donde intentó volvió a triunfar de 2001 a 2004 en La 1 con Esta es mi historia y al que intentó volver, ya sin suerte, en la misma cadena en 2013 con el efímero Tenemos que hablar. Galardonada con sendos TP de Oro y hasta con un Premio Ondas, es muy activa en redes sociales y está volcada, entre otros proyectos, en conferencias y ponencias sobre comunicación y liderazgo.

Antonio Hidalgo

En 2021 dejó de presentar el programa El pinchazo en 7RM, la autonómica murciana pero como presentador en una generalista han pasado ya 16 años desde que presentara en 2006 El primero de la clase en La 1. Antes brilló en Antena 3 como co presentador de Sabor a ti o en otros programas como Showmatch y Esto no es serio. El enorme fracaso del reality XTi con Paula Vázquez marcó su carrera.

Ainhoa Arbizu

Aunque no fue una de las presentadoras estrella de la casa, Ainhoa Arbizu se convirtió en un rostro habitual en Antena 3 con presencia en espacios como Antena 3 Noticias, Objetivo Bienestar, El Estirón, El día que cambió mi vida, Splash… hasta que en 2017 dejó de aparecer en televisión y hasta ahora. Desde entonces vive volcada en la presentación de eventos para marcas e instituciones.

Josep Lobato

Josep Lobato era uno de los presentadores con mayor proyección en televisión hasta que una enfermedad degenerativa le afectó al habla lo que le obligó a apartarse de televisión. Es un perfil muy apreciado en redes sociales, donde se muestra muy animado, participativo y ligado aún con actos culturales y sociales. En su CV destacan programas como Money, Money o La batalla de los coros, aunque su gran éxito fue en radio con el revolucionario Ponte a prueba.

Sandra Daviu

Durante años fue la sustituta de Susana Griso en Espejo Público y de Patricia Gaztañaga en El diario de Patricia pero, lamentablemente, Antena 3 no le confirió nunca un proyecto propio. Colaboradora habitual de La 1 en diferentes sorteos, como el de Navidad, llegó a sustituir a Mariló Montero presentando de La mañana de La 1 en 2016. Lo último que se supo de ella es que obtuvo la máxima puntuación para ser profesora de Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid superando en puntuación al exministro Pablo Iglesias.

