Telecinco prevé la vuelta de Ana Rosa Quintana a la televisión antes de que finalice octubre

No, Ana Rosa Quintana no regresará este miércoles 5 de octubre a El Programa de Ana Rosa para entrevistar en exclusiva al hombre más buscado del momento, el exnovio de Tamara Falcó, Íñigo Onieva, a pesar de los rumores aparecidos en redes sociales en las últimas horas.

Sí es cierto que cada vez queda menos para que la periodista se ponga al frente del magacín que lleva su nombre. De hecho, según ha podido saber BLUPER, Telecinco y la productora Unicorn Content prevén que sea antes de que finalice el mes de octubre. Pero, obviamente, todo dependerá del visto bueno de su equipo médico.

La propia Ana Rosa es quien tiene más ganas de reincorporarse al trabajo tras casi un año apartada de las cámaras tras ser diagnosticada con un cáncer de mama en noviembre de 2021. Sin embargo, la periodista también es consciente de que su vuelta tiene que hacerse en las mejores condiciones.

Quintana anunció en julio en la fiesta que todos los años celebra su productora para cerrar temporada que regresaría a la pequeña pantalla tras las vacaciones. Pero finalmente no pudo cumplir su deseo el pasado 12 de septiembre ya que aún no tenía el visto bueno de los médicos.

"Hoy arranca una apasionante temporada, comienza la 19 temporada con el reto de cada día, de ofrecerles el mejor contenido. Pero lo más importante es que muy pronto van a volver a encontrarse con el alma de este equipo, con la capitana del barco, con la que le pone nombre a este programa. Aquí te esperamos, Anita", dijo Joaquín Prat nada más empezar.

Los retos a los que se enfrentará Ana Rosa

Ana Rosa Quintana volverá a la televisión en un contexto que difiere bastante del que dejó, lo que evidencia la rapidez del medio y su capacidad de metamorfosis en un pequeño arco temporal. Su programa también ha sufrido vaivenes de todo tipo desde una pequeña bajada de audiencia a la marcha de Ana Terradillos a Cuatro al día.

A día de hoy, El programa de Ana Rosa es el gran éxito de la programación de Telecinco. Sin embargo, en el último año, Telecinco ha visto como desde laSexta, Alfonso Arús va ganando share mes a mes e incluso hay días que en cómputos generales logra más audiencia que su rival. Y aunque no compiten frontalmente durante toda la emisión del magacín de Telecinco, lo cierto es que el empuje de Arús se presenta como el mayor desafío que tiene Quintana por delante.

Por todo ello, no es de extrañar que la periodista sea la gran esperanza de Mediaset España, ya no solo de seguir liderando las mañanas, sino también de seguir aportando un share destacado para que la media de la cadena no continúe bajando.

