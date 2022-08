Anuar Beno revela sus trampas en 'Supervivientes' y confiesa que llegó a planear su expulsión

Casi un mes después del final de Supervivientes 2022, las confesiones sobre los entresijos del concurso continúan aflorando. La última revelación ha venido por parte de Anuar Beno, uno de los participantes más polémicos y criticados a lo largo de todo el reality.

El hermano de Asraf ha concedido una entrevista al programa de Twitch Vaya Vaina, donde ha dado algunos detalles sobre una de las lacras de su concurso; la mentira sobre el fuego, que salió a la luz tras una confesión de Kiko Matamoros. Anuar Beno aprovechó una espiral de un producto antimosquitos para conseguir hacer fuego en pocos minutos, y fingió conseguirlo sin ayuda.

Tal y como ha explicado el protagonista, su intención era "montar un show" incluyendo a sus compañeros. "Les dije de 'montar un show', distraéis por ahí, yo me doy la vuelta, lo hago y digo: he hecho fuego", confesaba Anuar. Pero su plan no salió como esperaba, y la organización dudó de su maniobra para "comer caliente". "La organización sospechó, no tenían pruebas y me dedicaron un programa a hacer un juicio. Y yo acojonado pensando que tenían las pruebas y que no podía quedar mal, pero cuando me di cuenta de que no había pruebas yo seguí con la mentira", explicaba el exconcursante.

Finalmente, la mentira fue destapada y la organización castigó al madrileño teniendo que cuidar del fuego durante 48 horas seguidas. "Estuve 48 horas cuidando el fuego y creo que fue el peor momento que pasé en Supervivientes. Pero no me parece tan grave lo que hice porque al final era supervivencia, el equipo tenía que comer y ganar pruebas", afirma Anuar.

Anuar Beno, durante su entrevista en 'Vaya Vaina'.

Los 'supervivientes' cuentan en todo momento con un seguimiento psicológico, para comprobar cómo les afectan las adversidades del formato más duro de Mediaset. Beno, al ser preguntado sobre si alguna vez necesitó el asesoramiento de los profesionales, confesaba que durante sus últimas semanas sí, ya que había llegado a su límite.

Y es que, en caso de haber continuado en el concurso en la semana que se produjo su expulsión, su intención era lesionarse para que lo sacasen del programa. "Esto no lo había dicho nunca, pero en la semana que justo salí expulsado, le dije a un compañero: 'Como me salve, meto el pie en la hoguera'", desvelaba Anuar.

