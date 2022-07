Alejandro Nieto gana 'Supervivientes 2022' a pesar de su cuestionada conducta.

Alejandro Nieto se ha convertido en el ganador de Supervivientes 2022 tras enfrentarse en la última votación del reality a otra de las grandes favoritas, Marta Peñate. El andaluz conseguía el apoyo de la audiencia del concurso de Mediaset España que le concedía el ansiado cheque de 200.000 euros.

Tras tres meses, el brazo del gaditano era el que se alzaba al cielo del plató de Telecinco mientras Jorge Javier Vázquez, presentador de la gala, pronunciaba el nombre del ganador de la última edición del reality de supervivencia.

El concursante, que contaba con la mayoría del apoyo de sus compañeros, ha sido uno de los más criticados a lo largo de todo el concurso, sobre todo por sus actitudes, calificadas en muchas ocasiones de machistas. Las discusiones han ido de la mano del concurso del modelo, de hecho, era con su pareja y también concursante de la edición, Tania Medina, con la que ha protagonizado más enfrentamientos.

Tal y como se esperaba, Lara Álvarez ha sido la encargada de entregar el cheque de 200.000 euros al ganador del reality, ante la negativa de Olga Moreno de acudir al plató. Así lo ha anunciado el presentador: "El programa ha invitado a la ganadora de la anterior edición, pero la anterior ganadora ha declinado la invitación, por eso será Lara", explicaba Vázquez sin pronunciar el nombre de Olga Moreno.

Como es tradición, esta gala final de Supervivientes ha comenzado con la llegada de los dos nominados, Nacho Palau e Ignacio de Borbón, en el famoso helicóptero. Posteriormente eran los dos finalistas 'salvados', Marta Peñate y Alejandro Nieto los que sobrevolaban el cielo de Madrid.

Finalmente, era Ignacio de Borbón el concursante expulsado que se quedaba fuera de la gran final de Supervivientes, sin poder optar al cheque de 200.000 euros. "He madurado mucho aquí, me voy muy orgulloso de todo. Me siento muy agradecido por la experiencia y la oportunidad", afirmaba el modelo visiblemente emocionado.

Ignacio de Borbón era el primer concursante expulsado.

Posteriormente, los concursantes restantes se enfrentaban al primer juego de la noche en las instalaciones de Mediaset. Como si de Honduras se tratase, Lara Álvarez explicaba la mecánica de la prueba. "Tendrán que construir varias torres, ganará el concursante que tenga más pedestales. Los dos primeros clasificados se enfrentarán a la segunda prueba, la temida apnea". Tras una dura prueba, finalmente, era Alejandro Nieto el que se alzaba como ganador, quedando en segundo lugar Nacho Palau y en la tercera posición Marta Peñate.

Tras recibir a Ignacio de Borbón en plató y del reencuentro con sus familiares, llegaba la esperada apnea que enfrentaba a Nacho Palau y Alejandro Nieto, ya que Marta se encontraba ya en manos del televoto. Palau no podía aguantar más de treinta segundos y salía rápidamente del tanque de agua. "Estaba muy nervioso, no he podido aguantar más", apuntaba el valenciano. Minutos después, el televoto ha decidido al segundo finalista de la edición; Marta Peñate.

La llegada de Anabel Pantoja

La sobrina de Isabel Pantoja llegaba por primera vez al plató tras su expulsión la pasada semana. Allí la esperaban sus familiares y amigos, entre los que se encontraban su prima Isa Pantoja y su actual pareja, Yulen Pereira, con el que se fundía en un apasionado beso.

"Has hecho un buen concurso, la evaluación de un examen riguroso es que tu concurso ha sido muy bueno", le comentaba Jorge Javier Vázquez. "Tenéis que ser felices, os tiene que dar igual lo que os diga la gente, me alegra mucho verte tan feliz", sentenciaba el presentador ante la sonrisa de la superviviente.

