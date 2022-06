Anuar Beno visita 'Sálvame' y asegura que Anabel Pantoja y Yulen "saben que les han pillado juntos"

Anabel Pantoja y Yulen están siendo, sin duda, los protagonistas de la actual edición de Supervivientes. Su relación de amistad pasó a ser algo más, lo que ha provocado todo un torbellino en la vida de la sobrina de Isabel Pantoja. Una situación que el resto de los concursantes en Honduras han vivido muy de cerca, como ha sido el caso de Anuar Beno, recién llegado a España desde el reality.

El hermano de Asraf ha defendido a los concursantes, asegurando que lo que existe entre ellos es real, y afirma que surgió desde la preconvivencia. "Que yo sepa no pasó nada antes, es cierto que lo he escuchado, pero que yo sepa no ha pasado nada entre ellos. Lo que sí que vi fue mucha cercanía y que siempre estaban juntos", comentaba el madrileño.

"Ambos son iguales, lo que pasa que Yulen es muy calmado, quiere ir con pausa, paso a paso y sabemos que Anabel es muy intensa y está consiguiendo sacar al Yulen más animado", apuntaba. Además, confesaba que se encuentra un tanto decepcionado con el comportamiento de Anabel. "Me decía mucho que quién era este chico y el hecho de que hubiese hablado antes con él y supiera quién era, me chocó bastante porque se supone que no sabías nada. ¿Me tengo que creer todo lo que me has ido contando o todo lo que he ido viendo? Eso es lo que me ha sembrado la duda".

"Ellos saben que esto se está comentando fuera, yo siempre he tenido el pensamiento como espectador y ellos son conocidos, y lo saben", continuaba. Este domingo, Anabel Pantoja se enfrentaba a su pasado, presente y futuro, siendo su pasado Omar Sánchez, su expareja. Un asunto que, según Beno, no ha querido tratar abiertamente en muchas ocasiones. "Cuando habla de Omar no hay que olvidar que ha sido su pareja, para ella ha sido muy duro ir allí sin tener todas las cosas resueltas. Ella empezó con una coraza enorme".

Pero sin duda, uno de los momentos más virales de la concursante ha sido cuando fue 'pillada' con Yulen teniendo un momento íntimo que las cámaras fueron capaces de captar. "Ella sabe que les han pillado haciendo eso, porque cuando ves el piloto de la cámara acercarse te apartas. Que yo sepa no 'bailaron salsa'. Pero yo imagino que no solo habrá sido de ella a él, porque igual que das recibes. Lo que sí sé es que ha sido en otras ocasiones".

Según ha revelado también en este lunes Rafa Mora en el plató de Telecinco, es que Omar Sánchez ha concedido una segunda entrevista, en la que Anabel no sale tan bien parada como su paso por Sálvame Deluxe. "En menos de 48 horas habrá otra entrevista de Omar Sánchez, y el tono no tiene nada que ver con el que vimos en Deluxe. Sale el miércoles, y la hizo después de ver las 'manualidades'".

