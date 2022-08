Ronela, representante de Albania en Eurovisión: "Quise gustar a todo el mundo y logré lo contrario"

La candidatura de Ronela Hajati en Eurovisión 2022 representando a Albania fue una de los más comentadas de la edición. La cantante se proclamó ganadora del Festivali i Këngës, la preselección albanesa, en el mes de diciembre con una propuesta que no pasó desapercibida para los eurofans, pero que al llegar a Turín se transformó completamente con una nueva versión del tema Sekret y una puesta en escena que poco tenía que ver con la del certamen previo.

Se desató así un aluvión de críticas durante los ensayos de Eurovisión que hicieron estallar a la artista en redes. "He trabajado en cada detalle durante cinco meses y la gente está muy decepcionada conmigo. ¡Eso es todo lo que puedo hacer, lo siento!", expresó Ronela, que invitó a sus seguidores a apagar la televisión cuando su "mierda" de actuación apareciera. "Dejemos que esto acabe cuanto antes", escribió.

Finalmente, su actuación no conquistó al jurado ni al público europeo y Albania cayó en las semifinales de Eurovisión, un amargo resultado que, sin embargo, no ensombrece el recuerdo de la artista de aquella experiencia única. Ahora, cuando acaba de lanzar nuevo single en italiano, Caramelo, Ronela sólo quiere quedarse con lo positivo y centrarse en todo lo que está por venir. Así lo contaba a BLUPER en su visita a Madrid para actuar en los conciertos del Orgullo LGTBI 2022.

Bluper entrevista a la representante de Albania en Eurovisión, Ronela Hajati

¿Cómo te sientes al volver a Madrid?

Es la segunda vez que estoy en Madrid. La primera vez ya me enamoré y tuve muchas emociones mezcladas, porque teníamos la preparty de Eurovisión y estábamos pensando cómo iba a ser todo, cómo íbamos a cantar... Pero ahora es totalmente diferente, sobre todo porque estoy muy cansada. Mi vuelo de anoche tuvo un gran retraso y estoy prácticamente muerta, pero soy fuerte. Siempre he tenido toda esta energía y no sé de dónde viene, pero estoy bien, al menos lo intento. Así que estoy feliz de estar aquí, amo España y lo he dicho un millón de veces, incluso antes de haber estado aquí. Amo su cultura, su música... todo.

Has lanzado un single en italiano, ¿te atreverías a sacar algo en español?

Me encanta cantar en español, conozco el idioma y lo entiendo perfectamente. Me da mucha vergüenza hablar español, pero me encanta cantar en ese idioma, cantaría en español antes que en inglés, porque creo que mi música encaja más con el español.

Háblame de tu experiencia en Turín. ¿Cómo te sentiste en tu paso por Eurovisión?

Bueno, no había dado ninguna entrevista ni había hablado con nadie después de Eurovisión. Decidió hacerlo porque fueron tantas cosas pasando al mismo tiempo que no sé por dónde empezar para hablar de ello. Fue una de las experiencias más bonitas que un artista europeo puede sentir, puede hacerte crecer mucho, así que trato de quedarme con lo mejor que Eurovisión me dio.

En redes hablaste de las críticas a tu ensayo, a tu vestuario. ¿Cómo te sentiste?

Siempre va a haber críticas, incluso cuando piensas que eres perfecto habrá alguien al que no le gustes, es normal. Todo puede ser mejor siempre, así que yo trato de usar cada crítica para mejorar, pero al final, después de que todo haya acabado, lo importante es la canción. Es bonita y la hice con todo mi corazón. Y haré cientos de canciones más, por supuesto, porque eso es lo que hago. Espero que la gente se quede con mensajes de todas mis canciones y se sienta mejor después de escucharlas, eso es todo lo que quiero.

¿Te llegaste a arrepentir de participar en Eurovisión?

'I will never regret' (risas). No, ¿cómo voy a arrepentirme? Que toda esa gente te conozca es la mejor sensación que un artista puede tener.

¿Te sentiste apoyada por el pueblo albanés?

Albania siempre me ha apoyado. Me conocen desde que era una niña, saben todo sobre mi vida y lo único que he hecho para ello es cantar. Adoro a mi gente y mi país, han sido los primeros en darme apoyo y sin ellos ni siquiera habría estado en Eurovisión ni habría vivido nada de esto.

Si pudieras volver atrás, ¿cambiarías algo de tu candidatura?

Vestiría de negro (risas). Todo el mundo me dijo que mi actuación en la preselección fue mejor que en Eurovisión, pero fue idea mía cambiarla porque pensé 'vale, la gente ya ha visto esta actuación, vamos a hacer algo distinto'. Quise vestir de rosa y que las luces fueran azules para poder lanzar ese mensaje de amor que puedes compartir con quien quieras, por eso fui de rosa. Podía haber elegido un rosa mejor (risas). Era muy complicado hacer la coreografía y cantar en directo notas tan altas, por eso elegí las botas, pero pude haberlas elegido mejor, por supuesto. La canción habla de secretos y misterios, no tiene nada que ver con la figura de guerrera que llevaba en la preselección. En Eurovisión quise gustar al público en general y no tener críticas, aunque conseguí todo lo contrario, pero lo hecho está hecho, no me arrepiento.

Sigue los temas que te interesan