Pol, del equipo de Pablo López, gana la tercera edición de 'La Voz Kids' en Antena 3

Tras semanas de audiciones y batallas, La Voz Kids bajó el telón de su séptima edición, la tercera desde que se emite en Antena 3 y lo hizo, una vez más, como líder de la noche del viernes con casi un 20% de cuota de pantalla.

El joven Pol Calvo, del equipo del cantante y músico Pablo López, resultó el ganador absoluto brillando en una noche repleta de emociones gracias a una magistral interpretación del icónico tema All by myself de 1975 y originario de la cantante Céline Dion. Después, junto a su coach, terminó de ganarse los aplausos del público interpretando el tema El gato.

[Final de 'La Voz Kids': sus hitos más allá de los discretos datos de audiencia firmados]

Se trata, por tanto, de una nueva victoria de un componente del equipo de López. El malagueño ya ganó en 2019 la edición de La Voz con Andrés Martín y también ese mismo año Helena Bianco arrasaba en La Voz Senior, la versión del talent para mayores que no tendrá nueva edición en Antena 3. Un triplete histórico que sitúan al cantante como uno de los coaches con mayores triunfos de la historia del formato en España.

Eva González y Juanra Bonet le entregaron a Pol Calvo su merecido premio. El famoso trofeo micrófono de La Voz, 10.000 euros de beca en formación musical, un single que sacará al mercado gracias a un acuerdo con Universal Music y un viaje a Portaventura World con todos los gastos pagados.

Calvo se impuso a los otros finalistas, Marina Oliván, del equipo de Aitana; Antonio Cortés, del equipo de Sebastián Yatra, y Triana Jiménez que representaba a su coach David Bisbal. Además, su victoria es más llamativa si cabe porque en su primera aparición en las audiciones sólo uno de los coaches, Pablo López, fue quién se giró al oírle cantar.

Pol es un joven de 14 años, natural de Barcelona y muy fan de Aitana. Desde su llegada al programa, confesó que era la persona que más admira, y su sueño era conocerla. Aunque finalmente ha conseguido el triunfo dentro del equipo de Pablo López. Admite querer ser cantante de mayor y si no, actor eso sí, “no quiero trabajar en una oficina”, comentó en su primer programa. Tiene un pequeño bichón maltés llamado Lana.

Sigue los temas que te interesan