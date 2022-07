Belén Esteban en el 'Deluxe' (15.1%) desafina frente a la final de 'La Voz Kids' (19,7%)

La reaparición de Belén Esteban en el plató del Deluxe tras la rotura hace casi tres meses y en directo de la tibia y el peroné, no obtuvo los efectos deseados en la audiencia. Se preveía un nuevo `belenazo´, sin embargo, a diferencia de los anteriores e infalibles entre la audiencia, éste no resultó llamativo para hacerse con el liderato. Según los datos de Kantar ofrecidos por Barlovento Comunicación, GECA y Dos30’, La Voz Kids dio el do de pecho en su final y subió de forma considerable para hacer desafinar a la que era la última gran batalla de la temporada.

El talent musical de Eva González consiguió 1,5M y un destacado 19,7% de share, lo que supone una importante subida de 7,4 puntos respecto a la audiencia conseguida en su semifinal emitida el pasado sábado. Por su parte, el Deluxe se tuvo que conformar con un 15,1% y 1 millón de espectadores. Una buena audiencia pero que lejos de subir su audiencia ante la reaparición de la popular colaboradora, perdió -1,3 puntos. También descendió esta semana, las últimas nominaciones de Supervivientes, que bajaron rendimiento al 13,8% de share.

La gran final de La Voz Kids, que además fue la más vista de los últimos tres años, le permitió a Antena 3 ganar el día con un 15,8%, superando en casi dos puntos a Telecinco, con un 13,9%. Y, de paso, ganar una décima más en el acumulado mensual frente a la cadena rival: Antena 3 (13,9%) vs Telecinco (13%).

Ante estos dos titanes, poco pudo hacer la competencia. El cine de La 1 no pasó del 7,8% y el de Cuatro del 5,7%. En esta última cadena, antes First Dates (6,5%) rindió a buen nivel. Por su parte, en laSexta pobres datos para laSexta Columna (4,9%) y Equipo de investigación (4% y 3,5%).

[‘Supervivientes’ sube con la expulsión de Anabel Pantoja y ‘Parot’ se despide con mínimo]

Sube Sálvame en la tarde

La intensa tarde vivida en Sálvame, con un fuerte enfrentamiento entre Terelu Campos y Rafa Mora como uno de los enfrentamientos de la jornada, se saldó con un aumento de share en sus tres ediciones: La Limón, la Naranja y la Sandía que subieron el tono al 12,7%, 14,7% y 11,6% respectivamente. La primera lideró frente a Amar es para siempre (11,4%) pero las siguientes no pudieron contra Tierra Amarga (16,2%) y Pasapalabra (22,8%). Boom, por su parte, consiguió una vez más ser el segundo concurso más visto de la tarde con un 12,7%.

El Tour de Francia (10,4%) y El Cazador (8,1%) se convierten en las emisiones más vistas de la franja vespertina en La 1, que sufre con el cine (5,9%), Servir y proteger (6,5%), Te ha tocado (5,9%) y Aquí la tierra (7,2%).

Una tarde más, laSexta se sitúa por encima de Cuatro durante casi toda la tarde, excepto a última hora donde Cuatro al día a las 20 h (5,1%) gana a laSexta Clave (4,7%). Antes Zapeando (5,5%) hace lo propio frente a Todo es mentira (4,4% y 4,9%) y Más vale tarde (5,1%) supera a Cuatro al día (4,5%). En La 2, destaca Saber y ganar con un 6,9%.

En boca de todos lucha por mantener el 3%

El tiempo dirá si En boca de todos aumenta poco a poco como en estos últimos días, ayer se mantuvo en el 3,2%. No puede decir lo mismo Alta tensión con un muy pobre 2,5% de share.

Una mañana más, los programas más vistos de la franja se encuentran en Telecinco y Antena 3 con El programa de verano (17,8%) y La ruleta de la suerte (19,6%) respectivamente. El resto de programas de ambas cadenas se reparten de esta manera la audiencia: Ya es mediodía (13,9%); Espejo Público verano (11,6%) y Cocina abierta con Karlos Arguiñano (14,4%). Buena audiencia para La hora de la actualidad de La 1 (8,1%) y subida de Corazón (6,2%)

En informativos, Antena 3 mantiene la distancia con Telecinco

Tanto en sobremesa como en prime time, Antena 3 sigue sumando días como victorias en lo que a informativos se refiere. La primera edición consigue un excelente 18,4% y por la noche un gran 21,1%, superando a Telecinco con un 13,8% y un 12,6% respectivamente. La 1 sigue tercera con un 9% y un 9,2%, y laSexta cuarta, con un 9% y un 6,9% en sus dos ediciones.

Sigue los temas que te interesan