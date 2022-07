Nagore Robles se pronuncia sobre su ausencia en los proyectos de Mediaset

El pasado mes de abril, Nagore Robles sumaba un duro revés a su vida profesional. Mediaset decidía cancelar el programa Baila conmigo, el dating que emitía de lunes a viernes a última hora de la tarde en Cuatro tras cosechar una pobre audiencia media del 2% de share. Más tarde pudimos ver a la también colaboradora y exconcursante de Gran Hermano, en el experimento Quiero ser famoso de Be Mad que, sin embargo, tampoco obtuvo la repercusión en medios y redes que se esperaba. Desde entonces, la presencia de Nagore Robles por los platós de Mediaset ha sido prácticamente nula.

[Nagore Robles, la estratosférica carrera televisiva de la más odiada por la audiencia]

¿Dónde está la vasca? Lo cierto es que tras su histórica salida de Gran Hermano 11 en 2009, Robles ha sido una cara recurrente en el grupo audiovisual. Ha ganado diferentes talents y realities como Acorralados y Ven a cenar conmigo: Gourmet edition, y ha colaborado en un sinfín de programas de televisión durante más de una década como Mujeres y Hombres y Viceversa, Sálvame, De buena ley, El programa de Ana Rosa, Hable con ellas, Gran Hermano VIP, Supervivientes o El Debate de las tentaciones, entre otros. Sin embargo, Nagore siempre se ha mostrado ilusionada con dar el salto a presentadora y en 2021 llegó su gran oportunidad con Sobreviviré en Mitele Plus. Pero, pese al impacto inicial y las buenas críticas hacia su labora como conductora, Mediaset decidió también echarle el cierre.

Popular también como personaje de la prensa del corazón por su relación con la también presentadora Sandra Barneda, Nagore Robles lleva casi tres meses retirada de la primera plana televisiva y apenas comparte contenido en sus redes sociales. Ha sido precisamente en su perfil en Instagram, donde la presentadora se ha pronunciado sobre su ausencia de los platós de Telecinco.

Un usuario le preguntaba “¿Por qué ya no sales en televisión?” y ella respondía: “Porque las cosas que me han ofrecido iban en contra de mi estado actual (…) Necesito hacer cosas que me llenen, que casen con mis principios y me sumen”. Lo que se atisba como una intención de la presentadora para cambiar su perfil como personaje público, con el que Nagore desea que se le tome más en serio como conductora de otro tipo de programas de televisión. Y todo ello, en mitad de un proceso complicado en lo personal tras su ruptura con la presentadora de La isla de las tentaciones, tal y como ha expresado ella misma en redes: “Soy consciente de que estoy sanando heridas, unas intencionadamente y otras, de forma involuntaria. Sigo pensando que el mar y las lágrimas, son la mejor forma de curación. Así que este verano, estoy segura de que será toda una aventura, que traerá grandes experiencias y lecciones en esta nueva etapa. Sigue nadando…”.

¿Veremos pronto a Nagore Robles en un nuevo proyecto televisivo?

Sigue los temas que te interesan