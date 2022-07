‘Socialité’ bromea sobre un vídeo comprometido de Maite Galdeano: “Se está aireando ahí abajo”

La polémica Maite Galdeano vuelve a ser noticia. La madre de Sofía y Christian Suescun ha visto cómo en las redes sociales se difundían un vídeo de ella un tanto particulares y comprometidas, grabado en su cuarto de baño. A través de un reflejo, Maite parecía lavarse con ahínco sus partes íntimas, con mucha dedicación. “Unas imágenes de impacto. ¿Qué ha pasado?”, preguntaban desde Socialité, programa que dedicó uno de sus bloques este domingo al vídeo de marras.

“Cuando lo vimos por primera vez nos sentimos bastante desconcertados...” decían desde Socialité, que este domingo estuvo presentado por Giovana González, quien habitualmente es redactora del espacio de Mediaset. “Todo el equipo de Socialité estamos sin poder dormir desde que este vídeo llegó a nuestras manos. Y hablando de manos, ¿qué es lo que está haciendo realmente Maite Galdeano?”, se preguntaban.

Para darle un poco de humor al asunto, buena parte de los redactores del espacio se ponían delante de un ordenador personal a ver el vídeo para compartir sus conclusiones. “Es una posición extraña”, “está sacando brillo a la plata”, “está limpiando los azulejos” o “se está aireando un poco ahí abajo” son algunas de las respuestas que se ofrecieron.

El programa incluso pidió a Carmen Lomana que diese su opinión. “Ni me hables de ella”, pidió la que fuese concursante de Supervivientes. “Es una señora infernal”, añadía sobre Maite. Por su parte, su yerno Kiko Jiménez también vio el vídeo y dijo: “Parece que se está lavando… Igual se está haciendo su famoso lavado de ano. Es ese mítico movimiento…”, decía el colaborador de Sálvame. El lavado al que hace Kiko referencia fue algo de lo que habló Maite en Sábado Deluxe en marzo de 2020, cuando le contó a Jorge Javier Vázquez que ella se hace lavados de ano para mantener relaciones sexuales, después de que una pareja suya se manchase.

Finalmente, Socialité contactó con la propia Maite Galdeano, quien zanjó las dudas: “Me gusta lavarme bien bien bien esa zona y que huela a flores, bien frotadita y luego me echo colonia”. Además, aprovechó la intervención para decir que está enfadada con Sofía Suescun “porque en la nueva casa no ha puesto bidé y me he enfadado un montón”.

