Maite Galdeano ('GH', 'Sola') anuncia su debut como cantante

Maite Galdeano, la madre de los mediáticos Cristian y Sofía Suescun, da un paso allá en su carrera en los medios de comunicación. Y es que la que fuese concursante de Gran Hermano en la temporada 16 del reality ha compartido a través de sus redes sociales unas imágenes en las que aparece cantando en un estudio de grabación.

“Grabando mi primera canción” dice el texto que acompaña a un breve vídeo, al cual no le ha puesto sonido, para crear un poco más de expectación. De este modo, Maite Galdeano sigue los pasos de su televisiva hija Sofía, que también tiene ya algún sencillo publicado.

Los seguidores del universo de Mediaset han visto como algo normal el paso de Maite al mundo de la canción. Y es que en su última experiencia en un reality, en Sola, que la que estuvo viviendo en un pisito durante casi seis semanas. “Me hacía falta, porque estar en Sola me ha dado un empuje a la cabeza, estoy más espabilada, no se me olvidan tanto las cosas” decía sobre la experiencia.

Durante su participación, que se podía ver en exclusiva a través de MiTele Plus, ya advirtió que su sueño era grabar un videoclip, el cual posiblemente acompañe a la canción que ahora estaría grabando.

De hecho, cuando Sofía visitó a su madre en Sola, Maite Galdeano ya advirtió que lo daría todo en una prueba. “Me voy a esmerar mogollón con esta prueba porque, una vez que salga de aquí, me va a encantar hacerme mi videoclip, que a la gente le guste y que lo gocen como hicieron con el tuyo de 'Muévelo'”, advertía, en referencia al de Sofía que acumula más de 2.800.000 visitas en YouTube.

La relación de ‘Gran Hermano’ y la música

Desde que arrancase la primera edición de Gran Hermano, muchos han sido los participantes que han tenido una carrera más o menos larga en el universo musical. La primera en debutar fue María José Galera, quien al igual que Maite Galdeano también fue la primera en resultar expulsada por la audiencia. La sevillana grabó un disco, cuyo tema de presentación fue ‘Dime la verdad’.

Tras ella probarían suerte en la música Fresita, Amor Romeira, Ángel Barrachina, Julito y Palomares, Conrad y Juanjo, Saray y Pilarita, y una lista que en los últimos años se ha ido haciendo más y más larga.