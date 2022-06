La traición de una fan a Aitana en 'La Voz Kids': “Esto me ha dolido mucho”

Ser una de las cantantes más cotizadas y de moda en este país, no es óbice para escapar de la espontaneidad de los más jóvenes en La Voz Kids. Al menos esto es lo que le ha pasado a la cantante Aitana en las últimas audiciones emitidas en la noche de este viernes en Antena 3.

Su estreno como coach está siendo todo un éxito, y por norma general es una de las más deseadas por los jóvenes talentos que van a probar suerte al programa… hasta ahora. En las quintas audiciones de La Voz Kids, Daniela, una pequeña cantante de 14 años de Madrid, dejaba a todo el mundo boquiabierto cantando Drivers License de Olivia Rodrigo.

Un tema complicado pero ejecutado a la perfección que le ha valido para que tres de los cuatro coaches giraran su sillón para proponerle formar parte de sus equipos. Éstos eran Sebastián Yatra, Pablo López y la propia Aitana.

La cantante y exconcursante de Operación Triunfo, le decía emocionada a Pablo López, “soy muy fan de Olivia Rodrigo. Pablo, te vas a dar cuenta de lo diferente que es la canción a como lo ha hecho ella. Eso es muy bonito, porque has hecho la canción totalmente tuya", mirando inmediatamente a la concursante.

La brillantez de la actuación era casi unánime, de hecho, incluso el cantante malagueño aseguraba gustarle más la versión de la aspirante que la original. También Yatra quedaba ensimismado con la voz de Daniela y que confesaba que en un principio no iba a girarse, y luego confesaba porque sí lo había hecho, “hay algo que me parece importante en la vida y es la verdad. ¿Quieres que te diga la verdad? Al principio, no conecté, no me iba a voltear. Luego me relajé. Después, escuché una frase tan honesta que comencé a escucharte de verdad (…) uno todo lo oye, pero no todo lo escucha. Me hablaste de verdad y empezaste a remontar. Lo valoro un montón y te felicito, porque eso toma mucha valentía y mucha fuerza".

De improvisto, Aitana se acercaba al escenario y cantaba con Daniela el que es hoy uno de los grandes éxitos de la cantante, el tema Con la miel en los labios. Daniela confesaba ser muy fan de la cantante y la química entre ambas no dejó duda alguna. Sin embargo, un cambio de guión a última hora trastocó todos los planes de Aitana: la joven cantante decidía elegir a Pablo López para incluirse en su equipo. Aitana sorprendida, comentaba, “esto me ha dolido mucho. Tengo ganas de llorar. Yo creo que no le ha gustado cómo he cantado". Tras ello, David Bisbal la consolaba, “oye, no vayas a llorar" y Yatra le mostraba su apoyo con un afectuoso abrazo.

