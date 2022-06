José Yélamo conoce en directo en laSexta Noche cuántos años “le quedan de vida”

¿Te imaginas saber cuántos años te quedan de vida? Y si lo supieras, ¿afrontarías ésta de otra manera haciendo cosas diferentes? Estas y más preguntas fueron debatidas anoche entre José Yélamo y el paleoantropólogo Juan Luis Arsuaga al inicio de laSexta Noche. El presentador andaluz le preguntó al científico si contaba con una aplicación capaz de predecir precisamente esto: saber cuántos años de vida le quedan a una persona.

Arsuaga fue rápido en la respuesta, “claro que sí, es el Instituto Nacional de Estadística". Y tras media hora de conversación entre el periodista, el paleantropólogo y el otro coautor del libro que ahí presentaban, La vida contada por un sapiens a un neandertal, escrita junto el prolífico escritor Juan José Millás, José Yélamo no podía reprimirse las ganas de saber la respuesta e insistía en saber si es posible que le diesen una respuesta aproximada de cuántos años le quedan de vida realmente. Y ante tal insistencia, obtenía respuesta…

“En otras palabras, te queda de vida más de lo que has vivido”, contestaba Arsuaga. Entre bromas, Yélamo le recriminaba, “esperaba un poco más de exactitud pero casi mejor así” a lo que el invitado hilaba fino y concretaba, “entre 45 y 46 años más”, lo que dejaba a Yélamo, de 38 años, pensativo y haciendo cálculos. No de extrañar la cifra dada por Arsuaga ya que se aproxima a los datos oficiales.

Según el INE, en España entre 1999 y 2019, la esperanza de vida en los hombres ha crecido de 75,4 a 80,9 años. Mientras que la de las mujeres ha aumentado de 82,3 a 86,2 años, según indicadores demográficos básicos.

Entre otros invitados, laSexta Noche contó ayer con una entrevista al juez Castro, principal valedor de la investigación del caso Nóos que fue contundente con declaraciones del tipo “Iñaki Urdangarin no pudo defraudar dinero público sin la colaboración del rey emérito y de su esposa”. También confesó que pese a que tenía datos, no pudo iniciar una investigación al rey emérito porque, según ha declarado, "investigar a quien está por encima de la ley es hacer el ridículo y no sirve para nada".

La invasión rusa de Ucrania, la imputación de la vicepresidenta de la Generalitat valenciana Mónica Oltra, las elecciones al Parlamento de Andalucía o un adelanto del capítulo 5 de Los Borbones, una familia real, disponible en ATRESplayer PREMIUM, fueron otros de los temas que trató la longeva tertulia sabatina de laSexta Noche.

