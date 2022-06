Amador Mohedano entra en ‘Viva la vida’ y explota contra Rocío Carrasco y ‘En el nombre de Rocío’

Que las consecuencias de la docuserie En el nombre de Rocío que Telecinco estrenó el pasado viernes dentro de un especial Deluxe no iban a tardar en aparecer era de sobra conocido. Ni 24 horas ha tardado uno de sus protagonistas, Amador Mohedano, en pronunciarse. Éste llamó ayer sábado en directo a Viva la vida y mostraba su indignación ante lo relatado en el capítulo 0 y 1 por parte de Rocío Carrasco.

Lo hacía tras ser alentado por Emma García que, buscando marcarse un punto, empezaba el programa pidiéndole a cámara a Amador que podía ponerse en contacto con el espacio para darles, al menos, un titular. El hermano de Rocío Jurado no tardaba en recoger el guante y llamaba, dejando a todos los ahí presentes sorprendidos. Y, de paso, alimentando el morbo, la polémica y la confrontación entre las partes que, seguro, retroalimentará durante unos meses más la parrilla de Telecinco.

Entre todas las lindezas, en la docuserie Carrasco acusa a su tío Amador de haber sido él el encargado de haber filtrado durante años información a la prensa. También puso en duda su valía como manager de su madre y llamó a todos “jauría”, más preocupados por los que les tocaría en la herencia que por otra cosa. Carrasco no puso en duda que no quisieran a La Jurado pero matizó, “la podían haber querido mejor”.

“Hay cosas que me las esperaba, pero la verdad es que estoy alucinando porque veo un odio y un rencor grandísimo, yo pensaba que nunca en la vida iba a ser capaz de sacar todas esas intimidades y esos trapos sucios, ahora mismo lo que quiero es ver todo lo que ha dicho y con el tiempo hablaré (...) No asimilo bien lo que mi sobrina está haciendo y me duele por encima de todo la forma en la que está tratando a mi hermana Gloria porque no se lo merece”, era lo primero que decía el padre de Chayo Mohedano.

Ante las dudas sobre su profesionalidad, Amador era claro: “fue mi hermana la que me propuso que la ayudase con sus espectáculos, nadie nace sabiendo y yo procuraba aprender de los manager de mi hermana porque eran los mejores, también he aprendido de todo lo que mi hermana me enseñaba y cuando ella me vio capacitado fue cuando ella misma decidió que yo fuera su manager”.

En los episodios 0 y 1 de En el nombre de Rocío, Rocío Carrasco fue clara: no se cortó al opinar que tanto él como su hermana Gloria. se habían aprovechado de la cantante. A lo que Amador Mohedano sentenció: "es ella la que se lo ha encontrado todo hecho y todo dado, porque a ella jamás le ha importado la carrera de su madre ni se ha preocupado por sus cosas", y concluía de una forma demoledora, “todos nosotros hemos querido mucho a mi hermana Rocío, es ella la que tenía que haber querido mejor a su madre, nosotros hemos estado siempre, cuando hemos tenido que estar, desde el principio hasta el final”. El conflicto, cómo no, continuará…

