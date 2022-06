Cómo Mediaset mató a Los Manolos: de jugar en Primera a la irrelevancia en solo unos años

Esta semana quedaba certificada la muerte de Deportes Cuatro después de que Mediaset España decidiera convertir el longevo espacio deportivo en una minisección dentro del programa En boca de todos. Se ponía fin así a un programa que llevó a la segunda cadena del grupo a jugar en 'Primera'.

Atrás quedan aquellos años en los que el espacio creado por los antiguos dirigentes de Cuatro en 2005 y presentado por Manolo Lama y Manu Carreño era el programa más visto de Cuatro en el día, duplicando su media diaria -cerró 2014 con un 9,3% y 1.223.000 espectadores- y aupando a la cadena en audiencias por encina de laSexta.

Nada hacía presagiar lo que estaba por venir. Y eso que durante el verano de 2016, después de que Carreño rechazara copresentar El Partidazo de COPE junto a Juanma Castaño para fichar por la cadena SER para hacerse cargo de El Larguero tras la marcha de José Ramón de la Morena, los medios empezaron a hablar de una mala relación entre el vallisoletano y sus compañeros.

Algo que fue negado por todos. "Volveremos juntos y seguiremos siendo líderes de la sobremesa deportiva. Yo me llevo bien con todo el mundo. Si hace falta me hablo hasta con Lucifer", explicó por entonces Lama a Vertele. Mientras, Carreño y Castaño zanjaron la polémica con un abrazo en Deportes Cuatro. "Me gustó tu programa anoche. Lo iba oyendo según hacía el mío", decía Carreño.

Sin embargo, Mediaset tomó una decisión que dejó boquiabierto al sector: Lama salía de Deportes Cuatro. Según se publicó entonces, el consejero delegado de Mediaset, Paolo Vasile, se reunió personalmente con Lama para hablar su futuro y posibles proyectos. El grupo defendió que el periodista había rechazado presentar un programa a las 21:00 horas por incompatibilidad con su trabajo en COPE. Sin embargo, no era más que una excusa para cesar a Lama.

De hecho, el periodista explicó luego a BLUPER que "lamentablemente, Vasile mató a Los Manolos. Era un proyecto que era precioso y lo estábamos bordando, pero aquello acabó porque Mediaset quiso (...) Ahora, tristemente, los datos y los números ya no les acompañan".

Durante los primeros meses sin Lama y, con Nico Abad como compañero de Carreño, Deportes Cuatro mantuvo sus datos. De hecho, hasta septiembre de 2017, cuando Abad fue sustituido por Juanma Castaño para intentar relanzar el formato, el programa siguió promediando un 8% de cuota de pantalla.

Sin embargo, desde entonces, el programa fue cayendo progresivamente en audiencia y en julio de 2018, mes en el que Castaño decidió romper con Mediaset España -y con Carreño-, Deportes Cuatro perdía por primera vez el liderazgo frente al Jugones de Josep Pedrerol a pesar de que el grupo contaba con los derechos del Mundial de Rusia.

En agosto y septiembre, el programa de Cuatro recuperó el liderazgo. Sin embargo, desde octubre de 2018, Jugones ha liderado de forma ininterrumpida llegando incluso a doblar los datos del espacio de la segunda cadena de Mediaset España.

La 'traición' de Supersport

Como ya publicaba BLUPER en su día, la incorporación de Manu Carreño como nuevo presentador de El Larguero en Cadena SER en 2016 habría sido el desencadenante del desgaste de la relación de "Los Manolos". Al parecer, al aceptar la oferta de Cadena SER, Carreño rompió su compromiso de copresentar El Partidazo de COPE junto con Juanma Castaño, que se sintió traicionado por su compañero.

No obstante, una de las decisiones que más desgastó la relación entre ambos fue que Mediaset España decidiera confiar más en Carreño que en Lama y, mientras el primero entró aquel año en el accionariado de Supersport, empresa que produce los servicios deportivos del grupo, Lama se quedó fuera.

En juego, mucho dinero. En 2015, por ejemplo, la productora había obtenido un beneficio de 1,66 millones de euros. En el último año del que tenemos datos, 2020, el beneficio fue de 2,1 millones de euros. A finales de ese año, Carreño contaba con el 10% de la productora.

[Más información: Cuatro reajusta su mañana: adelanta ‘En boca de todos’ y ‘Alta tensión’ competirá con informativos]

Sigue los temas que te interesan