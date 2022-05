Rosa Benito estalla en 'YEM' por el uso del valenciano para denominar algunas ciudades: "¡Ya basta!"

La sección de sociedad y corazón de Ya es mediodía ha vivido un momento de tensión entre los colaboradores. Todo ocurría tras la emisión de un vídeo sobre una de las bodas más mediáticas de este pasado fin de semana, la de la conocida 'influencer' Marta Lozano y Lorenzo Remohi Martínez-Medina.

Ambos se dieron el 'sí quiero' en la localidad alicantina de Jávea (Xàbia), donde la pareja se conoció hace cinco años, por ello decidieron celebrar allí el enlace. Tras la emisión de un vídeo creado por el programa de Unicorn Content en el que se recordaban todos los momentos de la boda, la colaboradora alicantina no dudaba en dar su opinión sobre el uso de los nombres de las ciudades en valenciano.

"Mira, ya basta. Toda la vida ha sido Jávea, basta ya de todas las 'x' en todos los sitios. Ya está bien de verdad, dices Xàbia y la gente no sabe dónde está", comentaba Benito. En ese momento, Sonsoles Ónega le preguntaba a su compañera cómo decía ella Sanxenxo. "¡Pues Sanjenjo de toda la vida! Es que ya esta bien, que me da igual que me critiquen. Yo soy de Alicante, ¿cómo que Alacant? Valencia es Valencia. Estamos en España, vamos a hablar todos que nos entendamos", sentenciaba la exparticipante de Supervivientes.

"Vas a ser muy criticada por esto", le advertía su compañero de programa Miguel Ángel Nicolás. "Son idiomas que también forman parte de la riqueza del español", apuntaba la presentadora. "Totalmente, mi abuela me hablaba en valenciano toda la vida. Venían mis amigas a mi casa y les hablaba en valenciano y no la entendía, al final tenía que hablar en castellano".

"Yo entiendo perfectamente los idiomas o dialectos, pero Jávea ha sido toda la vida", seguía explicando la exmujer de Amador Mohedano. En ese momento, la conductora de la sección Fresh hacía una sorprendente propuesta a la dirección del formato. "Si a usted le parece bien, señora directora, deberíamos hacer un referéndum sobre cómo nos vamos a dirigir a las ciudades. ¿No podemos tener nuestro propio manual de estilo? El problema de decir Xàbia es que a lo mejor no sabe la gente dónde es".

Ante esto, Rosa Benito repetía su idea: "Claro, es que la gente se va a creer que está fuera de España". Finalmente, el resto de colaboradores presentes escurrían este asunto y pedían volver al asunto de la boda de la 'influencer' como debate principal.

A Rosa Benito no le gustan las lenguas cooficiales de España, y la propuesta de Sonsoles Ónega tampoco tiene mucho sentido. pic.twitter.com/EbmL6C4KHF — Miguel A. Rodríguez (@MiguelARodri) May 30, 2022

